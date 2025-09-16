الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثانية من "مركبات جدعون" -فرقتان تتقدمان نحو المدينة

قد يعجبك أيضًا -

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) بأنه بدأ بالمرحلة التالية في إطار عملية "مركبات جدعون" داخل مدينة غزة، وتتم العملية وفق خطة تمت الموافقة عليها حسب تعليمات المستوى السياسي. ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن ما بين 2000 إلى 2500 من مقاتلي حماس سيحاولون القتال ضد قواته في مدينة غزة.

أفاد مسؤول أمني أن قائد الجيش الإسرائيلي إيَال زامير قال في جميع المنتديات ذات الصلة: "نحن خاضعون لتعليمات المستوى السياسي. على أي حال، هناك فرقتان تعملان في منطقة مدينة غزة - الفرقة 162 والفرقة 98، وستنضم تدريجياً الفرقة 36 إلى العمليات أيضاً. في النهاية، ستطوق القوات مدينة غزة من معظم جهاتها. في الأسبوع الأخير، قصفت طائرات سلاح الجو عشرات المباني الشاهقة التي تحتوي على بنى تحتية إرهابية، بالتوازي مع قصف مدفعي ودبابات لتمهيد المنطقة."

مصدر أمني: "نحن نلتزم بالمعيار الإنساني وفقًا للقانون الدولي في المناطق الجديدة بالقطاع، 20 ألف خيمة عائلية تدخل إلى غزة و300 شاحنة مواد غذائية تدخل يوميًا". وأضاف أيضًا: "خطوط المياه تعمل بأرقام قياسية منذ بداية الحرب". وأردف المصدر: "حسمنا المعركة مع حماس في كل مكان نصل إليه، نحن حازمون وسنواصل الهجمات حتى إسقاطها".

بالتوازي مع النشاط، فرقة غزة و99 تؤمنان المنطقة وتسيطران على المناطق الإضافية. حوالي 70 ألف من جنود الاحتياط كانوا مجندين، وانضم إليهم 60 ألفاً آخرين. في الأشهر القادمة، سيخدم حوالي 130 ألف من جنود الاحتياط. نسبة التجنيد للمعركة تصل عند حوالي 80%.