أكبر دفعة بصفقة التبادل: سيتم الإفراج عن 802 فلسطينيا السبت

سيتم، يوم السبت المقبل، إطلاق سراح 802 أسيرًا فلسطينيًا، وهي أكبر دفعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن. ومن بين السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم المئات الذين اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى سجناء أمنيين مدانين بعمليات دامية في الماضي وحكم عليهم بالمؤبد.

تقسيم السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم:

🔹 445 سجينا من غزة - اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

🔹 51 سجيناً محكومين بالمؤبد.

🔹 59 سجيناً محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

🔹 47 سجينا أمنيا أطلق سراحهم في صفقة شاليط عام 2011 وتم اعتقالهم مرة أخرى.

🔹 200 امرأة وقاصر من غزة - اعتقلوا خلال الحرب، وسيتم إطلاق سراحهم مقابل إعادة الجثامين.

ومن أبرز السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم:

🔻 عمار الزبن- قيادي كبير في الجناح العسكري لحركة حماس، محكوم بـ 27 حكماً مؤبداً و25 عاماً سجن، ويتهم بالمسؤولية عن مقتل 27 إسرائيلياً.

🔻 عبد الناصر عيسى - حل محل القيادي الكبير في حماس يحيى عياش ("المهندس")، الذي قاد نشاط حماس في شمال الضفة الغربية والمسؤول عن العديد من العمليات الانتحارية.

🔻عثمان بلال - مسؤول كبير في حماس محكوم عليه بـ 27 حكماً مؤبداً بسبب هجمات تسببت في مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.

🔻 نائل البرغوثي- والذي أمضى 45 عاما في السجون الإسرائيلية، وهي أطول مدة يقضيها سجين فلسطيني، حيث اعيد اعتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة شاليط.

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بعض السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم لن يبقوا في أراضي الضفة الغربية أو غزة. وسيتم ترحيل 108 منهم إلى دول أخرى، وستكون مصر بمثابة محطة العبور الأولى.

وأعرب المسؤولون في إسرائيل عن قلقهم من أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين قد يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية العسكرية لحماس، لكنهم أشاروا إلى أن هذا جزء من التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار.