محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي ضرب حوالي 250 هدفاً لحزب الله في لبنان

في أعقاب التوتر والهجوم الاستباقي الذي شنه الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، علق المحلل العسكري لـi24NEWS ويديعوت أحرونوت وYNET، يوسي يهوشاع، اليوم (الأحد) على أنشطة الجيش في جنوب لبنان، وأشار من بين أمور أخرى إلى أن الهجوم كان حتى صيدا، على مسافة 40-50 كيلومترا، وقال إن إسرائيل لا تهاجم حاليا بيروت.

وقال: "خلال الهجوم، ضرب الجيش الإسرائيلي حوالي 250 هدفا لحزب الله، ولم تدخل إسرائيل في الأمر بكل قوتها. حددت نطاق الرد ولم تستمر باتجاه بيروت رغم وجود أهداف كثيرة هناك لصواريخ دقيقة”.

IDF Spokesperson

إضافة إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن إصابة خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيرة على مزرعة في منطقة قرية القاسمية شمال مدينة صور في جنوب لبنان. كما نفذت المقاتلات هجوماً على قرية المنصوري في المنطقة الغربية من جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أن "المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر قد انتهت". وأعلن حزب الله أنه أطلق أكثر من 320 صاروخاً على البلدات الشمالية.

.