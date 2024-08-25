محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي ضرب حوالي 250 هدفاً لحزب الله في لبنان

محلل i24NEWS العسكري بالعبرية ، يوسي يهوشاع، أشار إلى نشاط الجيش في جنوب لبنان • "إسرائيل لم تتوجه في الموضوع بكل قوتها، انما وضعت إطارًا للرد".

i24NEWS
i24NEWS
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مسيرة لحزب الله فوق شمال إسرائيل 25.8.24
مسيرة لحزب الله فوق شمال إسرائيل 25.8.24Jalaa MAREY / AFP

في أعقاب التوتر والهجوم الاستباقي الذي شنه الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، علق المحلل العسكري لـi24NEWS ويديعوت أحرونوت وYNET، يوسي يهوشاع، اليوم (الأحد) على أنشطة الجيش في جنوب لبنان، وأشار من بين أمور أخرى إلى أن الهجوم كان حتى صيدا، على مسافة 40-50 كيلومترا، وقال إن إسرائيل لا تهاجم حاليا بيروت.

وقال: "خلال الهجوم، ضرب الجيش الإسرائيلي حوالي 250 هدفا لحزب الله، ولم تدخل إسرائيل في الأمر بكل قوتها. حددت نطاق الرد ولم تستمر باتجاه بيروت رغم وجود أهداف كثيرة هناك لصواريخ دقيقة”.

IDF Spokesperson
رئيس الأركان هرتسي هاليفي يقوم بتقييم الوضع في غرفة محمية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب بعد الاستعدادات لهجوم حزب الله، 25.8.24IDF Spokesperson

إضافة إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن إصابة خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيرة على مزرعة في منطقة قرية القاسمية شمال مدينة صور في جنوب لبنان. كما نفذت المقاتلات هجوماً على قرية المنصوري في المنطقة الغربية من جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أن "المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر قد انتهت". وأعلن حزب الله أنه أطلق أكثر من 320 صاروخاً على البلدات الشمالية.

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