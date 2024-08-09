الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية جديدة في خان يونس

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة)، إن القوات، تحت قيادة الفرقة 98، بدأت نشاطًا هجوميًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة - في أعقاب معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مسلحين وبنية تحتية مسلحة في المنطقة، وذلك في إطار جهود استهداف التنظيمات المسلحة في قطاع غزة خلال محاولاتها إعادة تأهيلها.

وهكذا، وفي إطار الهجوم، يقاتل مقاتلو الفرق القتالية السابعة والمظليون فوق وتحت الأرض في نفس الوقت الذي يتم فيه المحاولات لإخلاء المنطقة من المسلحين، مع تحديد مواقع الأسلحة والبنية التحتية المسلحة وتدميرها.

كما تم الكشف - أنه وبشكل منسق وفي نفس الوقت الذي دخلت فيه القوات إلى المنطقة، قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع مركز النار في الفرقة بمهاجمة أكثر من 30 هدفاً مسلحا التابعة لحماس في خان يونس، بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومواقع تجمع للمسلحين.

وذكر البيان أنه في إطار العملية قتل عدد من المسلحين في حماس، من درجات مختلفة، بينهم مسلحون نشطوا على المستوى التكتيكي وقاموا بتنفيذ عمليات قنص وإطلاق قذائف هاون تجاه القوات الإسرائيلية.