مستشار أبو مازن: "حماس فشلت في إدارة غزة وفي تحمل المسؤولية عنها"

هاجم محمود الهباش، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، حركة حماس، اليوم (الاثنين)، في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، معتبراً أن التنظيم "فشل في إدارة القطاع والسيطرة عليه". وحماس تحكم القطاع منذ 18 عاما والنتائج واضحة.

وحول المباحثات التي جرت في مصر خلال الأيام الأخيرة بين ممثلي حماس والسلطة الفلسطينية، قال الهباش: "ما زلنا نجري مشاورات مع الطرفين". هناك اتفاق على مبدأ تشكيل لجنة دعم اجتماعي وليس لجنة إدارية، بينما يجب أن نكون حذرين في كل كلمة ومفهوم نستخدمه. ستساعد هذه اللجنة في عمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من أجل تلبية احتياجات مواطنيها وضبط الوضع المأساوي الناجم عن العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك: إدارة المساعدات الإنسانية، وتوزيع المساعدات. والإشراف على المساعدات وإدارة المعابر – وذلك عندما يكون مصدر السلطة هو الحكومة الفلسطينية، التي ستشرف عليها، وستكون اللجنة تابعة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الوحيد للفلسطينيين”.

وأضاف "لا يمكن القول أن هناك اقتراحا من حماس تم رفضه. نأمل أن نقرر في المستقبل القريب كافة التفاصيل حتى يتمكن أبو مازن من نشر مرسوم رئاسي بتشكيل هذه اللجنة الاجتماعية ويحدد التزاماتها ومجالات مسؤوليتها ومصدر صلاحياتها". وأضاف أن "عناصر من الفصائل الفلسطينية لن تكون أعضاء في لجنة الدعم الاجتماعي، بل مسؤولين وطنيين سيختارهم أبو مازن".

وحول حماس قال إنه "عليها أن تعترف بأنها فشلت في إدارة القطاع. ويمكن للمرء أن يسأل 2.5 مليون فلسطيني الموجودين هناك ما إذا كانت حماس قد نجحت أم فشلت".