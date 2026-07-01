اتفاق أولي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران.. وتطورات جديدة في ملف هرمز| تحديثات
الخارجية الإيرانية: ستناقش المحادثات بين إيران وقطر اليوم، ، ولا توجد نية للقاء الأمريكيين في الأيام المقبلة. • الجيش الإسرائيلي تغتال أربعة عناصر حماس في قطاع غزة• آخر المستجدات
بحسب تقرير لشبكة CNN اليوم (الأربعاء)، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن المحادثات بين إيران وقطر اليوم ستتناول تنفيذ اتفاق طهران مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأصول المجمدة للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن فريق التفاوض الإيراني لا ينوي الاجتماع مع الوفد الأمريكي في الأيام المقبلة. وفي سياق متصل، قضى الجيش الإسرائيلي على أربعة من عناصر حماس في قطاع غزة، ودمر منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحركة.
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محادثات الدوحة: إيران وقطر تسرّعان تنفيذ التفاهمات وملف لبنان في الواجهة
بحث مسؤولون من إيران وقطر في العاصمة القطرية الدوحة تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في لبنان.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد التقى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقشا سبل تسريع تطبيق بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالملف اللبناني.
وأضافت الوكالة أن الجانبين شاركا لاحقًا في اجتماع ثلاثي ضم ممثلًا عن باكستان، في إطار متابعة التطورات الإقليمية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن مجموعات عمل قد شُكّلت لمتابعة تنفيذ التفاهمات والتحضير لمفاوضات اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد بالشكل الكامل.
حادث بحري جديد قرب اليمن.. قارب يقترب من ناقلة نفط وسط تصاعد التوترات
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتسجيل حادثة جديدة قرب منطقة بلحاف في اليمن، حيث اقترب قارب صغير من ناقلة نفط كانت تبحر في المنطقة.
وبحسب البيان، وقع الحادث عندما اقترب القارب من الجانب الأيسر الخلفي للسفينة على مسافة تُقدّر بنحو 3 كيلومترات، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات بين أفراد الطاقم.
وأضافت الهيئة أن الناقلة واصلت مسارها بشكل طبيعي بعد الحادث، فيما لم تُعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.
وتشهد المنطقة المحيطة باليمن خلال الفترة الأخيرة حوادث متكررة مرتبطة بالملاحة البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن خطوط الشحن الدولية في المنطقة.
اتفاق أولي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران.. وتطورات جديدة في ملف هرمز
أفادت قناة "الحدث" السعودية نقلًا عن مصادر مطلعة بأنه تم التوصل إلى اتفاق أولي يقضي بالإفراج عن نحو 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار محادثات إقليمية ودولية متواصلة.
وبحسب التقرير، فإن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن ملف مضيق هرمز، حيث يجري بحث مقترح جديد قدمته سلطنة عُمان لتنظيم آليات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.
وأضافت المصادر أن الوفود المشاركة في المحادثات ستعود إلى عواصمها لبحث المقترح العُماني بشكل مفصل، على أن يتم استئناف النقاشات لاحقًا بناءً على الردود الرسمية.
عراقجي: "ترامب مُلزم بكبح جماح أتباعه في تل أبيب"
رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تهديدات وزير الأمن يسرائيل كاتس، وكتب على منصة"إكس" أن "ترامب مُلزم بأن تكبح الولايات المتحدة جماح أتباعها في تل أبيب، وإذا تجاهلوا سيدهم، فسوف تُلقّنهم إيران درسًا". وأضاف: "أي تهديد ضد شعبنا وقيادتنا سيُقابل بردٍّ قوي وفوري".
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل محادثات الدوحة.. الأصول المجمدة ومضيق هرمز على الطاولة
كشف مسؤول إيراني رفيع أن المحادثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة تركز على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها الأصول الإيرانية المجمدة وملف الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني قوله إن النقاشات الحالية تتناول سبل الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة، إلى جانب القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
تقارير إيرانية: سفينة حاويات أجنبية علقت في مضيق هرمز بعد عبورها مسارًا غير معتمد
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن سفينة حاويات أجنبية علقت في مضيق هرمز بعد عبورها مسارًا بحريًا قالت إنه "غير معتمد" من قبل السلطات الإيرانية.
وبحسب التقارير، وقع الحادث أثناء عبور السفينة أحد الممرات الملاحية في المضيق، دون صدور تفاصيل إضافية بشأن جنسية السفينة أو طبيعة الحمولة أو ملابسات الحادث بشكل كامل.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من جهات دولية أو من الشركة المشغلة للسفينة بشأن الواقعة، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل الحادثة.
بدأت في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من قطر وباكستان. وأفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن كوشنر وويتكوف التقيا برئيس الوزراء القطري أمس لوضع الأسس للمحادثات الفنية التي ستُعقد اليوم، لكنهما لن يشاركا في الاجتماعات نفسها.
شبكة CNN: صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن المحادثات بين إيران وقطر اليوم ستتناول تنفيذ اتفاق طهران مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأصول المجمدة للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن فريق التفاوض الإيراني لا يعتزم الاجتماع مع الوفد الأمريكي في الأيام المقبلة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال الأسبوع الماضي، قضينا على أربعة عناصر من حماس في شمال قطاع غزة كانوا يروجون لمؤامرات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في القطاع. إضافة إلى ذلك، دمر الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ التابعة للتنظيم يوم الثلاثاء.