محادثات الدوحة: إيران وقطر تسرّعان تنفيذ التفاهمات وملف لبنان في الواجهة

بحث مسؤولون من إيران وقطر في العاصمة القطرية الدوحة تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في لبنان.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد التقى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقشا سبل تسريع تطبيق بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالملف اللبناني.

وأضافت الوكالة أن الجانبين شاركا لاحقًا في اجتماع ثلاثي ضم ممثلًا عن باكستان، في إطار متابعة التطورات الإقليمية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن مجموعات عمل قد شُكّلت لمتابعة تنفيذ التفاهمات والتحضير لمفاوضات اتفاق نهائي، لكنه أشار إلى أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد بالشكل الكامل.