مسؤول أمني إسرائيلي: سنوصي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة وعدم فتح معبر رفح| تحديثات
أعلنت حماس تنفيذ "عملية أمنية واسعة النطاق ضد المتعاونين مع إسرائيل" - في الحي الذي وقع فيه الحادث• أطلقت نيران تحذيرية، وعندما لم يردوا - استهدفهم الجيش • تقرير: قتيل بهجوم في خانيونس• آخر التحديثات
أعلن الجيش الإسرائيلي أن خلية مسلحة اقتربت صباح اليوم (الثلاثاء) من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة – وتم استهدافها من الجو بنيران رشاشات من مروحية قتالية. في المقابل أعلنت حماس تنفيذ "عملية أمنية واسعة النطاق ضد متعاونين مع إسرائيل" في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة. كما وردت تقارير من قطاع غزة عن مقتل شخص في هجوم شنّته مسيرة إسرائيلية في خان يونس.
مصادر للتلفزيون العربي: فرق مصرية تعمل داخل قطاع غزة للمساعدة في تحديد مواقع جثامين المختطفين الإسرائيليين واستخراجها.
قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إن المؤسسة الأمنية الإسرئيلية ستوصي الحكومة بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم فتح معبر رفح، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"خرق حماس للاتفاق" بعد أن أعادت الحركة أمس أربعة مختطفين متوفين فقط.
وأوضح المصدر أنه "في ظل تصرفات حماس الأخيرة، لن يُسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى غزة"، مضيفًا أن الرسالة التي ستُنقل إلى المستوى السياسي واضحة: لا مساعدات ولا فتح للمعابر دون التزام حماس الكامل بالاتفاق.
أما بشأن إمكانية تسليم جثامين مختطفين إضافيين اليوم، فقال المصدر الأمني: "لا نرصد أي مؤشرات على نية لدى حماس لتسليم مزيد من المختطفين المتوفين في الوقت الحالي".
ويأتي هذا التصريح وسط حالة من التوتر السياسي والأمني في إسرائيل، عقب تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحماس.
أنباء عن مقتل شخص في قصف جوي على خانيونس في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خلية مسلحة اقتربت من قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في منطقة حي الشجاعية بمدينة غزة بنيران مروحية قتالية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الخلية، المكونة من 3-4 مشتبه بهم، قد تجاوزت الحدود المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. قبل اغتيالهم، حاولت القوات إبعادهم باستخدام نيران التفريق، وبعد أن لم يستجيبوا، تم اغتيالهم
أعلنت حركة حماس أنها نفذت صباح اليوم "عملية أمنية واسعة النطاق ضد المتعاونين مع إسرائيل" في حي الشجاعية بمدينة غزة
أنباء في لبنان عن هجوم إسرائيلي على بلدة شقرا في جنوب البلاد
اشتباكات عنيفة بين العشائر في قطاع غزة وحماس بسبب "عملية" شنت ضدهم، وتقارير من غزة عن سماع دوي انفجارات