مسؤول أمني إسرائيلي: سنوصي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة وعدم فتح معبر رفح

قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إن المؤسسة الأمنية الإسرئيلية ستوصي الحكومة بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعدم فتح معبر رفح، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"خرق حماس للاتفاق" بعد أن أعادت الحركة أمس أربعة مختطفين متوفين فقط.

وأوضح المصدر أنه "في ظل تصرفات حماس الأخيرة، لن يُسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى غزة"، مضيفًا أن الرسالة التي ستُنقل إلى المستوى السياسي واضحة: لا مساعدات ولا فتح للمعابر دون التزام حماس الكامل بالاتفاق.

أما بشأن إمكانية تسليم جثامين مختطفين إضافيين اليوم، فقال المصدر الأمني: "لا نرصد أي مؤشرات على نية لدى حماس لتسليم مزيد من المختطفين المتوفين في الوقت الحالي".

ويأتي هذا التصريح وسط حالة من التوتر السياسي والأمني في إسرائيل، عقب تعثر المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل بين إسرائيل وحماس.