التغطية متواصلة| إسرائيل تعلن أنه سيتم الإفراج عن 95 معتقلا فلسطينيا في عملية التبادل الأولى بموجب اتفاق غزة

المغرب يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للسلام الحقيقي

قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الجمعة، إن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، الملك محمد السادس، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ"

وأكد البيان على أن "المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية".

وأعربت المملكة عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.

وكما أكد على ذلك الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وفق بلاغ الخارجية.