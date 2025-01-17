التغطية متواصلة| إسرائيل تعلن أنه سيتم الإفراج عن 95 معتقلا فلسطينيا في عملية التبادل الأولى بموجب اتفاق غزة
صوت 11 عضواً بالمجلس الأمني المصغر، لصالح الاتفاق، فيما ينتظر أن يصوت مجلس الوزراء بكامل هيئته والمكون من 33 عضواً، على الاتفاق لاحقاً.
أوصى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في اجتماعه، اليوم الجمعة، بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصوت 11 عضواً بالمجلس الأمني المصغر، لصالح الاتفاق، فيما ينتظر أن يصوت مجلس الوزراء بكامل هيئته والمكون من 33 عضواً، على الاتفاق لاحقاً. على أن يجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق، من اليوم الجمعة، للتصويت على الاتفاق.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة استماع للمجلس الأمني المصغر، اليوم الجمعة، لمناقشة اتفاق غزة، الذي وقعته إسرائيل مع حركة "حماس" في الدوحة مساء الخميس، فيما أعلن مكتب نتنياهو تبكير موعد تصويت الحكومة على الاتفاق إلى عصر الجمعة، بدلاً من غد السبت.
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المغرب يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للسلام الحقيقي
قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، اليوم الجمعة، إن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، الملك محمد السادس، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ"
وأكد البيان على أن "المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية".
وأعربت المملكة عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.
وكما أكد على ذلك الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وفق بلاغ الخارجية.
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محمود عباس: "السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولياتها الكاملة بغزة"
قالت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، إن الحكومة "وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس" أتمت كافة الاستعدادات لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها في القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن بيان للرئاسة، القول إن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، وشددت على "رفضها لاقتطاع أي جزء من قطاع غزة أو الموافقة على إبعاد أي فلسطيني عن وطنه".
وناشدت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة تقديم المساعدة العاجلة كي تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في غزة على النحو الأمثل.
وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، بعد مفاوضات شاقة توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد.
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بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لمناقشة اتفاق وقف النار في غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن اجتماع الحكومة الإسرائيلية انطلق من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه من المتوقع أن الحكومة توافق على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر.
وزيرا خارجية قطر ومصر يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الجمعة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي: "أهمية قيام أطراف الاتفاق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع دون تأخير"، كما تناولا بدء "عمل آلية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق".
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