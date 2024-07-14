قائد الجيش الإسرائيلي عن محاولة اغتيال محمد الضيف: "حماس تحاول إخفاء نتائج الهجوم"

أدلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي بتصريح مساء اليوم (الأحد)، أشار خلاله إلى أحداث الأيام القليلة الماضية، وأشار أولا إلى محاولة اغتيال محمد الضيف، قائلا: "في عملية مشتركة، هاجمنا مجمعًا في خان يونس، حيث تواجد فيه محمد الضيف - الرجل الذي خطط لمذبحة السابع من أكتوبر، عندما كان برفقة إرهابيين آخرين. اختبأ وضحى برجال آخرين. لقد عثرنا عليه، وسوف نجد من يليه في الطابور".

وشدد :"لم يكن هناك رهائن في الموقع الذي تم الهجوم عليه، ولم يتأذوا في الحادث، وفقًا لما ظهر من المعلومات التي وصلت بعد الهجمات". تحدث عن المفاوضات العديدة التي أجريت، وقال: "الإفراج عن الرهائن هو اتفاق ضروري - الجيش سوف يعرف كيف سيلتزم بأي اتفاق سيتم الموافقة عليه، وأيضا كيف يعود ويقاتل بقوة كبيرة جدا بعد وقف إطلاق النار".

أكد رئيس الأركان: "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن العمل لإطلاق سراح المخطوفين، ولن نتنازل عن مواصلة الضربات ضد حماس حتى تحقيق هذا الهدف، من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل".

وتطرق في كلمته أيضا، إلى الوضع الصعب في الشمال وقال: "كنت في إحدى البلدات المجاورة للسياج الحدودي، وشاهدت الأضرار الجسيمة، والتقيت بالقيادة المحلية وسمعت أشياء صعبة. نحن مستعدون ونستعد للمرحلة المقبلة في لبنان".

وأضاف وأشار إلى التحقيق عما جرى في كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر الذي نشر يوم الخميس الماضي، وقال: "ليس هناك جانب لن يتم التحقيق فيه وعرضه على الجمهور، بما في ذلك التصورات الاستخباراتية، واتخاذ القرار في الليلة السابقة. الهجوم وسلوك قادة الجيش الإسرائيلي وسلوكي أنا شخصيا. كل شيء قيد التحقيق العميق والشامل - والتصريحات التي عرفها الجيش الإسرائيلي وأخفاها - لا أساس لها من الصحة. وفي نهاية التحقيق، ستكون هناك استنتاجات شخصية".

وسئل رئيس الأركان عما إذا كان يعتزم الاستقالة من منصبه فأجاب: " ولا بأي لحظة واحدة في خدمتي لم أتمسك بها بالكرسي. لقد عبرت عن مسؤوليتي - لهذه الكلمات يوجد معنى عملي وهي واضحة جدًا بالنسبة لي. عندما يحين الوقت سأتخذ قراراتي".

المشكلة الأخرى التي تم طرحها هي تمديد الخدمة العادية لـ 36 شهرًا. وشدد على أن "هذه قضية مهمة للغاية. أولا وقبل كل شيء، أود أن أعرب عن قدر كبير من التقدير - انطلاقا من الحاجة والمسؤولية والأمن الذي نراه، طلبنا تمديد الخدمة العسكرية. في السنوات القادمة سيتعين علينا الدفاع بمزيد من القوات. ومن المهم مكافأة وتقدير الجنود الذين يمددون خدمتهم العسكرية."

وأشار رئيس الأركان إلى مسألة تجنيد اليهود الحرديم وقال: "هذه مسألة مختلفة ولكنها ذات صلة بالتأكيد، ونحن نرى أنها ضرورية، فالجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من الكتائب". وتابع موضحًا: "إن إنشاء كتيبة حريديم على أحد الحدود يؤدي إلى تجنيد 12 كتيبة احتياطية في دورة سنوية. وهذا أمر كبير سيساعد ماليًا - ويجب القيام به"