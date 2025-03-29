"التصعيد بين إسرائيل ولبنان"||من نفذ إطلاق الصواريخ تجاه كريات شمونا؟

تم إطلاق صاروخين اليوم (الجمعة) باتجاه كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها، وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي. وينفي حزب الله مسؤوليته لأنه من غير الواضح حاليًا من نفذ إطلاق النار. ومع ذلك، تعتبر إسرائيل أن حزب الله هو المسؤول عن ذلك، وقد شنت رداً على ذلك هجمات في جنوب لبنان وفي ضاحية بيروت. وشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن "المعادلة تغيرت: لن نتسامح مع إطلاق النار على بلداتنا، حتى لو كانت طفيفة".

وصرح محلل الشؤون العربية باروخ ياديد في القناة العبرية إنه "لا نعرف من المسؤول عن عمليات الإطلاق. حزب الله بعث رسائل إلى إسرائيل وإلى الجيش اللبناني مفادها أنه غير مسؤول عن ذلك وأنه غير معني بالتصعيد". أما من أطلق النار، فهناك عدة احتمالات. من الممكن أن يكون حزب الله هو الذي يشغل أذرعه في المنطقة، وهناك عدد لا بأس به من المنظمات التي تطلق نيابة عنه. والاحتمال الآخر هو أن المنظمات الفلسطينية المرتبطة بحماس تحاول بالفعل فتح جبهة في الشمال لمساعدة غزة".

ويوضح محلل الشؤون العسكرية لقناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشوع، أن "حزب الله دفع الثمن. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل لا تهتم من نفذ عمليات الإطلاق. ومن وجهة نظرنا، حزب الله هو المسؤول. وهذه السياسة ستبقى". مع ذلك، أكد يهوشوع أن "يجب إدخال الحدث الى أبعاده المناسبة. إسرائيل تفعل حاليا ما تريد في لبنان وتواصل تفكيك قدرات حزب الله. في الوقت الحالي لا توجد نية للتوجه إلى عملية برية واسعة وأيضا ليس هناك حاجة لذلك".