بعد 503 أيام: عوديد ليفشيتز، كفير، آرييل وشيري بيباس الذين اختطفوا من كيبوتس نير عوز وقتلوا في الأسر عادوا إلى إسرائيل اليوم (الخميس). عوديد (83 عامًا) كان أحد الأعضاء المؤسسين للكيبوتس. وقد تم اختطافه من منزله مع زوجته يوخافيد، التي أطلق سراحها بعد 17 يومًا من الأسر. وظهرت شيري (33 عاما) في مقطع فيديو وهي محاطة بمسلحين بينما كانت تحتجز أرييل (5 سنوات) وكفير الذي كان يبلغ من العمر تسعة أشهر وقت الاختطاف. وكان كلاهما أصغر المختطفين. واختطف والد العائلة، ياردين بصورة منفصلة عنهم، وأُطلق سراحه منذ نحو ثلاثة أسابيع.

واستقبلت قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة الأربعة، ونقلتهم إلى توابيت تحمل أعلام إسرائيل وأقيمت مراسم عسكرية تشمل قراءة المزامير وحرس الشرف وتحية جنود الجيش الإسرائيلي. ومن هناك سيتم نقلهم في مركبات إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للحصول على هوية نهائية، وبما أن عملية تحديد الهوية قد تستغرق بعض الوقت، فقد اقترح على العائلات الانتظار في المنزل حتى تلقي إخطار رسمي.

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