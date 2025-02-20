تغطية متواصلة|| إسرائيل تستلم جثامين عائلة بيباس وعوديد ليفشيتز من الصليب الأحمر وتنقلهم الى معهد أبو كبير
إسرائيل تستعيد جثامين عائلة بيباس وعوديد ليفشيتز بعد 503 من اختطافهم في نير عوز، وسيتم في وقت لاحق اليوم مراسم عسكرية لدفنهم
بعد 503 أيام: عوديد ليفشيتز، كفير، آرييل وشيري بيباس الذين اختطفوا من كيبوتس نير عوز وقتلوا في الأسر عادوا إلى إسرائيل اليوم (الخميس). عوديد (83 عامًا) كان أحد الأعضاء المؤسسين للكيبوتس. وقد تم اختطافه من منزله مع زوجته يوخافيد، التي أطلق سراحها بعد 17 يومًا من الأسر. وظهرت شيري (33 عاما) في مقطع فيديو وهي محاطة بمسلحين بينما كانت تحتجز أرييل (5 سنوات) وكفير الذي كان يبلغ من العمر تسعة أشهر وقت الاختطاف. وكان كلاهما أصغر المختطفين. واختطف والد العائلة، ياردين بصورة منفصلة عنهم، وأُطلق سراحه منذ نحو ثلاثة أسابيع.
واستقبلت قوات الأمن الإسرائيلية في قطاع غزة الأربعة، ونقلتهم إلى توابيت تحمل أعلام إسرائيل وأقيمت مراسم عسكرية تشمل قراءة المزامير وحرس الشرف وتحية جنود الجيش الإسرائيلي. ومن هناك سيتم نقلهم في مركبات إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للحصول على هوية نهائية، وبما أن عملية تحديد الهوية قد تستغرق بعض الوقت، فقد اقترح على العائلات الانتظار في المنزل حتى تلقي إخطار رسمي.
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مراسلنا: "على عكس المرات السابقة، الحزن يسود ميدان المختطفين وتخوفات لدى الأهالي من استئناف الحرب وعدم وجود مرحلة ثانية"
"عائلة بيباس كانت بحوزة كتائب المجاهدين أبو علي ونقلت لاحقا الى القسام"
الإعلان رسميا عن تحديد هوية جثمان المختطف الإسرائيلي عوديد ليفشتيز
تقرير: وصول بيوت متنقلة الى معبر كرم ابي سالم تمهيدا لدخولها الى غزة
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الشرطة الإسرائيلية تعلن أن قوات خاصة ترافق نعوش جثامين المختطفين الأربعة الى معهد أبو كبير
الجيش الإسرائيلي: نعوش جثامين المختطفين عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية
عبرت نعوش جثامين المختطفين برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى الأراضي الإسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنهم في طريقهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي، حيث سيتم تنفيذ إجراءات تحديد الهوية.
توثيق لدخول شاحنات المساعدات الى قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1892507476127301803
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قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان اليوم: إننا ندعو القادة العرب إلى اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة في التعامل مع خطة التهجير والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال بنائه وإدخال المساعدات اللازمة.
لقد أصبح هذا يقينًا رهيبًا: جلبت شيري سيلفرمان بيباس وابنيها أرييل وكفير أمواتا من عند حماس، المعاناة والموت لعدد لا يحصى من العائلات. أتعاطف مع كل من عليه أن يواجه هذا الواقع الرهيب.لقد أصبح هذا يقينًا رهيبًا: جلبت شيري سيلفرمان بيباس وابنيها أرييل وكفير أمواتا من عند حماس، المعاناة والموت لعدد لا يحصى من العائلات. أتعاطف مع كل من عليه أن يواجه هذا الواقع الرهيب.
https://x.com/i/web/status/1892494233325469916
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هرتسوغ: "آسف لأننا لم نقم بواجبنا ونعيدكم إلى منزلكم بأمان"
علق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على عودة جثامين الرهائن الأربعة، قائلا: "إنها لحظة عذاب وألم. لقد تحطم قلب أمة بأكملها إلى شظايا. نيابة عن دولة إسرائيل، أحني رأسي وأطلب الصفح. آسف لأننا لم نقم بواجبنا. آسف لأننا لم نحميكم في ذلك اليوم الملعون. آسف لأننا لم نعيدكم إلى وطنكم سالمين. ولتكن ذكراهم مباركة"
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش جثامين أربعة مختطفين. وتم تسليم النعوش إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة، حيث سيتم نقلها إلى إسرائيل إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. وفي نهاية إجراءات تحديد الهوية، سيتم إرسال إخطار رسمي للعائلات. وتم إبلاغ أهالي المختطفين بالأمر وقلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب. ويُطلب من الجمهور احترام خصوصية العائلات وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية . سنستمر في التحديث بالمعلومات الموثوقة حسب الحاجة"
تم نقل جثامين الرهائن إلى قوة الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وسيتم استبدال نعوشهم بنعوش إسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي والشاباك: بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم تسليم أربعة توابيت لجثامين مختطفين، وهم في طريقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة
تقرير: تسليم نعوش جثامين المختطفين الإسرائيليين الى الصليب الأحمر
مصدر في الحكومة الأرجنتينية قال لـi24NEWS: الحكومة ستتخذ قرارا بشأن يوم حداد وطني في البلاد – فقط بعد التعرف النهائي على الضحايا
رئيسة لجنة حقوق الإنسان الأرجنتينية، صابرينا أجميشت نعت كفير وأرئيل بيباس اللذين يحملان الجنسية الأرجنتينية: "إنهما لنا، وسنحبهما دائمًا"
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