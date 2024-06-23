غالانت إلى الولايات المتحدة لعقد مباحثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية: "اللقاءات ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب"

غادر وزير الأمن يوآف غالانت الليلة في زيارة رسمية إلى واشنطن، بعد دعوة من وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن.

ومن المتوقع أن يلتقي غالانت خلال الزيارة في البنتاغون بنظيره وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن، بالإضافة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس والإدارة الأميركية.

وسيبحث وزير الأمن في محور جولته استمرار الإجراءات المطلوبة لتحقيق أهداف الحرب والجهود السياسية لاستعادة المختطفين والخطوات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون المميز بين المؤسسة الأمنية والحكومة الأمريكية، مع التركيز على عمليات التجهيز وإبراز القوة المشتركة، للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط.

وسيرافق غالانت في رحلته المدير العام لوزارة الأمن العقيد (احتياط) إيال زمير، ورئيس مقر وزير الأمن شاحر كاتس، والسكرتير العسكري لوزير الأمن المقدم غاي ماركيزانو ورئيس شعبة الأمن السياسي في وزارة الأمن العميد (احتياط) درور شالوم.

وقال وزير الأمن قبل صعوده إلى الطائرة: "أغادر الليلة إلى الولايات المتحدة بدعوة من وزير الدفاع لويد أوستن. الولايات المتحدة هي حليفتنا الأهم والمركزية، وعلاقاتنا مهمة بشكل خاص، ربما أكثر من أي وقت مضى، هذه الأيام. نحن مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبا، سواء في غزة أو في لبنان أو في أماكن أخرى".

وتابع غالانت: "إن الانتقال إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزة له أهمية كبيرة. سأناقش مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية هذا التحول، وكيف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمور أخرى، وأنا أعلم أننا سنتوصل إلى تعاون وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذه القضية أيضًا".