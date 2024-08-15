مسؤولون أميركيون كبار: "إسرائيل حققت كل ما بمقدورها عسكريا في غزة"

حققت إسرائيل كل ما في وسعها عسكريا في غزة، بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون كبار لصحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس). وأضافوا أن استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر مقتل المدنيين بينما تضاءلت إمكانية زيادة إضعاف حماس.

وبينما تسابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مسارها الصحيح، قال عدد متزايد من المسؤولين الأمنيين إن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن أبدًا من القضاء على حماس بشكل كامل، وأحد الأهداف الرئيسية المتبقية لإسرائيل، هو عودة ما يقرب من 115 رهينة أحياء وأموات – لا يمكن تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية، وذلك وفقاً لمسؤولين أمنيين أميركيين وإسرائيليين حاليين وسابقين.

IDF spokesperson's unit

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه بينما حاولت إسرائيل تدمير الأنفاق، فإنها فشلت في تدميرها بالكامل. على الرغم من أن بعض مجمعات الأنفاق الكبيرة، حيث تستخدمها حماس كمراكز قيادة، لا يمكن تشغيلها - إلا أن الشبكة أثبتت أنها أكبر بكثير مما توقعته إسرائيل، وتظل وسيلة فعالة لحماس لإخفاء قادتها وبالنسبة للمقاتلين وسيلة للتنقل في القطاع. ويشكو المسؤولون الحاليون والسابقون في البنتاغون من أن إسرائيل لم تثبت بعد قدرتها على تأمين جميع مناطق غزة التي سيطرت عليها، خاصة بعد انسحاب قواتها.

لقد تضررت حماس إلى حد كبير بسبب الحرب، حتى أن مسؤوليها أبلغوا الوسطاء بأنهم على استعداد للتنازل عن السيطرة المدنية على غزة لجماعة مستقلة بمجرد سريان وقف إطلاق النار. وقال مسؤولون أميركيون إن المدة التي ستظل حماس مستعدة للتخلي فيها عن جزء من قوتها تعتمد على ما يحدث بعد وقف إطلاق النار وعلى التنازلات التي ترغب إسرائيل في تقديمها.