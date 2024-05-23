نتنياهو يرفض الادعاء بأنه تلقى تحذيرات استخباراتية في 7 أكتوبر

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى تحذيرات استخباراتية متعددة طوال عام 2023، مما يشير إلى كيف يمكن أن تؤدي الاضطرابات الاجتماعية الداخلية إلى إضعاف أمن إسرائيل وتشجيع أعداءها.

ويتمحور الجدل حول مزاعم بأن هذه التحذيرات تنبأت بالظروف التي كان من الممكن أن تؤدي إلى هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا ردًا على رسالة من الجيش الإسرائيلي، والتي أوضحت أنه تلقى عدة بلاغات استخباراتية عسكرية في ربيع وصيف عام 2023.

وبحسب ما ورد حذرت هذه المراسلات من أن أعداء إسرائيل ينظرون إلى الاضطرابات الاجتماعية في البلاد - الناجمة عن محاولات الحكومة لـ إصلاح النظام القضائي – كدليل على الضعف.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "ليس فقط أن أيا من الوثائق لا تحتوي على أي تحذير بشأن نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة، بل على العكس من ذلك، فهي تعطي تقييما معاكسا تماما".

وشدد رئيس الوزراء على أن الإشارتين الوحيدتين إلى حماس في الوثائق الأربع المعنية تشير إلى أن الجماعة لم تكن مهتمة بتصعيد الصراع ولكنها بدلا من ذلك تتحرك نحو اتفاق مع إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن هذا التقييم تشاركه باستمرار جميع الأجهزة الأمنية، التي ادعت حتى أنه تم ردع حماس.

وأكد مجددا أن الوثائق تشير إلى أن استراتيجية حماس تتمثل في تجنب الصراع في غزة والتركيز على ساحات أخرى. على سبيل المثال، ذكرت إحدى الوثائق الصادرة في 19 مارس/آذار 2023 أن حماس تعتزم "ترك قطاع غزة على منحدر خلفي" وتركيز صراعها ضد إسرائيل في مكان آخر.

وأوصت وثيقة أخرى بتاريخ 31 مايو/أيار 2023، بأن على إسرائيل الانخراط في "اتجاه لخفض التصعيد الإقليمي" والنظر في دفع التسوية مع حماس.

وفي تناوله للادعاءات بأن الاضطرابات الداخلية أثرت سلبًا على الردع الإسرائيلي، أكد نتنياهو أنه حذر من مثل هذه المخاطر عدة مرات طوال عام 2023. وأشار إلى الحالات التي جمد فيها جنود الاحتياط في القوات الجوية والجيش، إلى جانب أفراد عسكريين آخرين، خدمتهم احتجاجًا على ذلك.

إجراءات الإصلاح القضائي التي اتخذتها الحكومة خلال الاحتجاجات واسعة النطاق. ففي 17 تموز (يوليو) 2023، على سبيل المثال، حذر من أن الجدل الداخلي "يقضم الردع ضد أعدائنا الذين يمكن بسهولة إغراءهم بالقيام بأعمال عدوانية ضدنا".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو تلقى أربع رسائل تحذيرية مختلفة من أجهزة المخابرات قبل 7 أكتوبر، يعود تاريخها إلى الفترة من مارس إلى يوليو 2023.

وشددت هذه الرسائل على المخاوف بشأن ضعف "الردع الإسرائيلي" وسط الأزمة المستمرة المتعلقة بالإصلاح القضائي.