تغطية مستمرة| 40 عضوًا بالكونغرس لبايدن: "أوقفوا نقل شحنات الأسلحة لإسرائيل"
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الإثنين.
طالب 40 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لحين إجراء "تحقيق كامل في الهجوم على موظفي WCK". ومن بين الموقعين على الرسالة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي تعتبر أحد أكبر مؤيدي إسرائيل في الحزب الديمقراطي
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الإثنين.
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الجيش الإسرائيلي: مقاتلو جفعاتي دمروا مستودعا للذخيرة وقضوا على خلية مسلحة في خان يونس
داهم مقاتلو لواء جفعاتي البنية التحتية للمسلحين في حي الأمل بخان يونس، ودمروا مستودع أسلحة عثر فيه على أكثر من 40 عبوة وطن من المتفجرات.
صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن المقاتلين واجهوا مجموعة من أربعة مسلحين وقاموا بالقضاء عليهم.
رئيس أركان الجيش الإيراني : "فترة تراجع الصهاينة بدأت مع الثورة الإسلامية"
قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن "فترة تراجع الصهاينة بدأت مع الثورة الإسلامية"، خلال جنازة محمد رضا زاهدي، القائد الإيراني الكبير الذي قُتل في غارة إسرائيلية مزعومة في سوريا هذا الأسبوع.
يدعي محمد باقري أن إسرائيل تأسست "بحجة تحذير غامض من المحرقة في أوروبا"، ونقل موقع SSN الإخباري الإيراني عن محمد باقري تفاخره بأن إنشاء جمهورية إيران الإسلامية بعد الإطاحة بالشاه وحكومة بهلوي مهد الطريق الطريق أمام حركتي حماس وحزب الله.
https://twitter.com/i/web/status/1776489237711393246
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لندن: آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يسيرون وسط هتافات ولافتات مناهضة لإسرائيل
تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل في وسط لندن أمس لإحياء يوم القدس والدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وسمعت خلال الاحتجاج هتافات مناهضة لإسرائيل مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية.
https://twitter.com/i/web/status/1776344547145990610
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إيران تعتقل عضوا كبيرا في داعش وآخرين
أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عنصر كبير في تنظيم داعش مع عضوين آخرين في التنظيم متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري خلال احتفالات نهاية شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل.
وقالت الشرطة إن محمد ذاكر المعروف باسم "راميش" والشخصين الآخرين اعتقلوا في مدينة كرج غربي العاصمة طهران، إثر اشتباكات، بحسب وسائل إعلام
حزب الله يعلن مقتل اثنين من صفوفه
أعلن حزب الله مقتل شخصين آخرين في صفوفه، هما عباس ديبس من قرية ميس الجبل، وأحمد علي حامد من بلدة طورة جنوب لبنان.
ومنذ بداية الحرب أعلن التنظيم عن مقتل 271 شخصا.
إشتباكات واعتقال 16 شخصا في الحرم القدسي
اعتقلت الشرطة، الليلة، 16 شخصا في الحرم القدسي، بعد صلاة ليلة القدر. وتم اعتقال أحد المشتبه بهم، وهو من سكان شمال إسرائيل، بعد صلاة الفجر بشبهة إطلاق ألعاب نارية والمشاركة في الإشتباكات.
معظم المعتقلين من سكان القدس الشرقية، وبعضهم من سكان المنطقة الشمالية، ومشتبه به واحد من سكان نابلس، ويتراوح عمره بين 14 و19 عامًا.