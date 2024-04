تغطية مستمرة| 40 عضوًا بالكونغرس لبايدن: "أوقفوا نقل شحنات الأسلحة لإسرائيل"

رئيس أركان الجيش الإيراني : "فترة تراجع الصهاينة بدأت مع الثورة الإسلامية"

قال رئيس أركان الجيش الإيراني إن "فترة تراجع الصهاينة بدأت مع الثورة الإسلامية"، خلال جنازة محمد رضا زاهدي، القائد الإيراني الكبير الذي قُتل في غارة إسرائيلية مزعومة في سوريا هذا الأسبوع.

يدعي محمد باقري أن إسرائيل تأسست "بحجة تحذير غامض من المحرقة في أوروبا"، ونقل موقع SSN الإخباري الإيراني عن محمد باقري تفاخره بأن إنشاء جمهورية إيران الإسلامية بعد الإطاحة بالشاه وحكومة بهلوي مهد الطريق الطريق أمام حركتي حماس وحزب الله.

