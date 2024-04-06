تغطية مستمرة| 40 عضوًا بالكونغرس لبايدن: "أوقفوا نقل شحنات الأسلحة لإسرائيل"

طالب 40 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لحين إجراء "تحقيق كامل في الهجوم على موظفي WCK". ومن بين الموقعين على الرسالة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي تعتبر أحد أكبر مؤيدي إسرائيل في الحزب الديمقراطي

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الإثنين.

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