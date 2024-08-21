إبعاد 150معتقلا فلسطينيا من الذين سيفرج عنهم وتواجد الجيش الإسرائيلي في نيتسريم: تفاصيل الاقتراح الأمريكي لصفقة المختطفين بين إسرائيل وحماس

نشرت قناة "الشرق" السعودية، اليوم (الخميس)، البنود النهائية للاقتراح الأمريكي للصفقة، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. الشروط عرضها وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، خلال زياراته الأخيرة إلى إسرائيل ومصر وقطر.

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ويتضمن الاقتراح إبعاد 150 معتقلا فلسطينيا من الذين سيفرج عنهم، وسيكون لإسرائيل حق النقض (الفيتو) الإفراج عن 65 معتقلا فلسطينيًا خلال المرحلة الأولى من الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الأميركي يعرض وجوداً إسرائيلياً في محور فيلادلفيا، وإشرافاً للجيش الإسرائيلي في محور نيتسريم على مرور مواطني غزة من الجنوب ووسط القطاع إلى الشمال، ويعرض إشرافاً مماثلاً. في معبر رفح.

كما أكدت المصادر أن الاقتراح الأمريكي لا يقدم تفاصيل تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وأن بلينكن أبلغ الوسطاء أن إسرائيل ستقدم خرائط توضح تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، فيما لم يقدم بلينكن تفاصيل فيما يتعلق بإشراف الجيش الإسرائيلي على محور نيتسريم.

كما أنه بحسب الاقتراح الأميركي الحالي، لم يتم بعد تحديد حجم المساعدات الإنسانية التي سيتم إدخالها إلى القطاع، لكن هذه المساعدات ستكون مشروطة بالموافقة على الاتفاق. وهذا الأمر يتناقض مع اقتراح 2 يوليو/تموز الذي وافقت عليه حماس والذي يتحدث عن إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا. وبحسب المصادر فإن بلينكن أوضح خلال زيارته الحالية للمنطقة أن إسرائيل وافقت على هذا الاقتراح، في حين قال مسؤولون كبار في حماس لـ”الشرق” إن الاقتراح الحالي لا يتضمن وقف إطلاق النار وبالتالي فهم متمسكون بالوثيقة السابقة التي تم تقديمها.

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في غضون ذلك، تحدث الوزير بلينكن اليوم مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن زيارة الأول الأخيرة إلى الشرق الأوسط. وناقشا الجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع التصعيد الإقليمي والتزامهما المشترك بتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المحتاجين في غزة. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الشخصيتان مجموعة متنوعة من القضايا الإقليمية.