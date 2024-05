ضمت لجنة الخبراء التي ألفها المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان لدعمه في اتخاذ قراره بخصوص إصدار مذكرات اعتقال في سياق الحرب في غزة البروفيسور ثيودور (إدي) ميرون، البالغ من العمر 94 عامًا، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية، ويعتبر أحد أعظم الخبراء في قانون الحرب، والتحق في أواخر الستينيات بوزارة الخارجية كمستشار قانوني، على ما جاء في موقع هيئة البث الإسرائيلية.

ميرون الذي ترك العيش في إسرائيل بعد تقاعده من السلك الدبلوماسي في منتصف السبعينيات لا يعتبر من محبي إسرائيل. وفي إطار دوره كمستشار قانوني لوزارة الخارجية، أعرب عن موقف واضح ضد سلوك إسرائيل في الضفة الغربية.

وكانت المحامية أمل كلوني، زوجة الممثل جورج كلوني، وهي أيضا عضو في لجنة الخبراء الاستشارية، قد تحدثت في وقت سابق عن "اتفاق بالإجماع على أن هناك أساسًا معقولًا لافتراض أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والقتل والاضطهاد والإبادة.

وطلب المدعي العام خان أمس من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حماس وإسرائيل عقب الحرب في غزة. وزعم أن إسرائيل تستخدم التجويع كوسيلة للحرب.

