قبل الردّ على المقترح الإسرائيلي .. وفد حماس سيزور مصر غدا الاثنين

سيصل إلى القاهرة وفد حركة حماس غداً الاثنين، للقاء رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عبّاس كامل، والمسؤولين المشرفين على الوساطة التي تقودها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة والحكومة الإسرائيلية.

وأكد مصدر مطلع، أن وفد حركة حماس سيترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزّة، خليل الحيّة، ويضم أيضاً، عضو المكتب السياسي للحركة، ومسؤول "ملف الأسرى"، زاهر جبارين، حسب موقع العربي الجديد.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوفد "سيناقش مع المسؤولين المصريين، بعض النقاط الواردة في الردّ الإسرائيلي على ورقة حماس، المقدّمة في وقت سابق، وذلك قبل أن تقدّم الحركة ردّها النهائي على الموقف الإسرائيلي الأخير".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "قيادة الحركة ترغب في استيضاح بعض العبارات الواردة في الردّ الإسرائيلي والتي تعبّر عن نيات أو استعداد للتجاوب مع بعض الشروط التي سبق أن حدّدتها حماس".

وتابع المصدر أن "الإشارة لتلك الشروط، جاءت في الردّ الإسرائيلي مسبوقة بعبارات الاستعداد أو توفر النيات بشأنها، من دون أن يكون هناك التزام واضح بآليات، وهو ما يرغب وفد حماس في الوقوف عليه قبل تقديم الردّ".