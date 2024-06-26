والدا الرهينة هيرش جولدبرج بولين لـ i24NEWS: "الحكومة لم تفعل ما يكفي"

تحدث جون بولين وراشيل جولدبرج، والدا الرهينة هيرش جولدبرج-بولين، إلى i24NEWS أمس الثلاثاء عن قرارهما نشر لقطات من اختطاف ابنهما وردود الفعل التي تلقوها، وأكدوا على خطورة الوضع ودعوا إلى تكثيف الجهود العالمية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المائة والعشرين.

وقال جون بولين، "لقد نشرنا الفيديو لإظهار الواقع القاسي الذي يواجهه الرهائن وعائلاتهم"، وأضاف "هذا ليس من أجلنا - فنحن نفكر في الرهائن في كل لحظة من كل يوم. إنه جرس إنذار للعالم وصناع القرار في كل مكان. يجب على الناس أن يفهموا أن هؤلاء الرهائن المائة والعشرين لديهم أحلام وعائلات وحياة سُرقت منهم فجأة".

من جهتها، وصفت راشيل جولدبرج التأثير المؤلم الذي خلفه الفيديو، والذي يظهر ابنها مغطى بالدماء ويتعرض لمعاملة سيئة من قبل خاطفيه.

وقالت "إن مشاهدة هذه اللقطات أعادت إلى الأذهان صدمة 7 أكتوبر بطريقة جديدة ومؤلمة. من الصعب للغاية أن ترى طفلك في مثل هذه الحالة. ورغم أننا نشعر بالامتنان لمعرفتنا أنه على قيد الحياة، فإن إعادة عيش ذلك اليوم كان مدمرًا لعائلتنا".

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وانتقد الآباء أيضًا الافتقار إلى التواصل من جانب الحكومة. وقال جون: "لا نعرف أكثر مما نراه في الأخبار، وهو ما لا يكون دقيقًا دائمًا".

وأضاف "نأمل أن يتخذ قادتنا القرار الصحيح دون أن يتأثروا بالسياسة أو المصالح. إن الرهائن مجرد بيادق في لعبة لم ينضم إليها أي منا".

وتابع جون: "لقد مر اليوم 263، وما زال الرهائن بعيدين عن ديارهم. لم تبذل الحكومة جهداً كافياً. ولن نبذل جهداً كافياً إلا عندما يعود هؤلاء الرهائن إلى ديارهم سالمين".

ووجدت راشيل بصيصاً من الأمل في استجابة الجمهور. وقالت: "تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن الناس يريدون التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى ديارهم. ونأمل أن تصل هذه المشاعر إلى صناع القرار".

وعندما سُئلت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل بشأن الرهائن الأميركيين، ذكرت راشيل محادثتها مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وقالت: "أكد لنا أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق أكبر يعتقد أنه سيعيد الجميع إلى ديارهم، وليس الأميركيين فقط".