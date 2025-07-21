الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إسرائيلي جنوب قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل الجندي عاميت كوهين (19 عاما) من حولون ، وهو مقاتل من الكتيبة 13 في لواء جولاني، والذي سقط في معركة جنوب قطاع غزة، كما أصيب بنفس الحدث ضابط بصورة خطيرة، وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى الى 894 منذ بداية الحرب.

ووقع الحدث ظهر اليوم خلال نشاط للمقاتلين من الكتيبة 13 في جولاني في خان يونس. متفجرات للجيش الإسرائيلي انفجرت في مبنى، وتسببت قوة الانفجار بمقتل الجندي. وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث الذي يبدو حاليا أنه "حادث عملياتي".