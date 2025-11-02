وزير الأمن الإسرائيلي يحذر حزب الله: "لن نسمح بالتهديد على سكان الشمال"

على خلفية الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل مسؤول لوجستي لعناصر حزب الله وثلاثة من مساعديه، صرح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن حزب الله "يلعب بالنار" وأن الرئيس اللبناني يتباطأ في تنفيذ التزاماته تجاه المجتمع الدولي.

وقال كاتس: "التزام حكومة لبنان بتفكيك حزب الله من سلاحه وإخراجه من جنوب لبنان يجب أن يُنفذ على أرض الواقع. إننا مستمرون في أقصى درجات الإنفاذ، وسنعمّق عملياتنا إذا اقتضى الأمر، ولن نسمح لأي تهديد يطال سكان الشمال".

ويأتي هذا التحذير بعد أن أكدت الجيش الإسرائيلي أن الغارات الأخيرة استهدفت المسؤول عن الدعم اللوجستي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، الذي كان يعمل على نقل أسلحة وإعادة تأهيل بنية تحتية للعمليات في جنوب لبنان.

وأكد الجيش أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة عناصر آخرين من قوة الرضوان، مشددًا على استمرار مراقبته لأي تهديدات من حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية.