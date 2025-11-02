تقرير: حماس تعثر على 3 مختطفين قتلى في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أربعة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان، من بينهم قيادي بارز في قوة الرضوان • وفي غزة، أفادت تقارير عن غارات إسرائيلية شرقي خان يونس • مستجدات متواصلة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أربعة عناصر من قوة "رضوان" التابعة لحزب الله، في عملية نفّذها على الحدود اللبنانية.وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر إنّ ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" على الحدود الشمالية لن يتحوّل إلى أمر واقع دائم، مضيفًا: "إذا لم تُحل حركة حماس وتُجرّد من سلاحها – فإسرائيل ستتحرك بنفسها.وتطرّق ديرمر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ساخرًا منه بالقول إنه "يُذكّره بشخصية ساشا بارون كوهين في فيلم ’الديكتاتور‘"، في تصريح أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية والعربية.
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة عبر طائرة مسيّرة على حدود مصر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع مصر.
ووفق بيان الجيش، رصدت فرق المراقبة خلال الليل طائرة مسيّرة (درون) قادمة من الغرب في محاولة لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وبعد التعرف عليها، قام جنود من لواء فاران بإسقاط الطائرة وتتبعها، حيث تبين أنها كانت تحمل ثمانية مسدسات.
وأشار الجيش إلى أن الأسلحة التي تم ضبطها تم تسليمها لقوات الأمن المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمراره في مراقبة الحدود ومنع أي محاولات تهريب قد تهدد الأمن القومي.
وزير الأمن الإسرائيلي يحذر حزب الله: "لن نسمح بالتهديد على سكان الشمال"
على خلفية الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل مسؤول لوجستي لعناصر حزب الله وثلاثة من مساعديه، صرح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن حزب الله "يلعب بالنار" وأن الرئيس اللبناني يتباطأ في تنفيذ التزاماته تجاه المجتمع الدولي.
وقال كاتس: "التزام حكومة لبنان بتفكيك حزب الله من سلاحه وإخراجه من جنوب لبنان يجب أن يُنفذ على أرض الواقع. إننا مستمرون في أقصى درجات الإنفاذ، وسنعمّق عملياتنا إذا اقتضى الأمر، ولن نسمح لأي تهديد يطال سكان الشمال".
ويأتي هذا التحذير بعد أن أكدت الجيش الإسرائيلي أن الغارات الأخيرة استهدفت المسؤول عن الدعم اللوجستي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، الذي كان يعمل على نقل أسلحة وإعادة تأهيل بنية تحتية للعمليات في جنوب لبنان.
وأكد الجيش أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة عناصر آخرين من قوة الرضوان، مشددًا على استمرار مراقبته لأي تهديدات من حزب الله تجاه الأراضي الإسرائيلية.
تقرير فلسطيني: هجمات إسرائيلية شرق خانيونس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول لوجستي لحزب الله جنوب لبنان وثلاثة من عناصره
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أنه شن غارة دقيقة في منطقة رمان جنوب لبنان أسفرت عن مقتل المسؤول عن الدعم اللوجستي لقوة رادوان التابعة لحزب الله.
وأوضح الجيش أن المسؤول، الذي كان يشرف على نقل وتوزيع أسلحة وتجهيزات للمجموعات التابعة لحزب الله، كان يعمل أيضًا على إعادة تأهيل البنية التحتية للعمليات المسلحة في جنوب لبنان.
وأضاف البيان أن الغارة أدت أيضًا إلى مقتل ثلاثة عناصر آخرين من قوة الرضوان ، مؤكدا استمرار الجيش في مراقبة وتفكيك تهديدات حزب الله في المنطقة.