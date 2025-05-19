بعد بدء عملية "عربات جدعون"|| محلل إسرائيلي :"إسرائيل في المرحلة الأخيرة من الحرب لا يوجد دعم داخلي أو أمريكي أو عربي"

على خلفية إعلان إسرائيل عن العملية العسكرية في غزة والتي أطلقت عليها اسم "عربات جدعون"، صرح محلل شؤون الشرق الأوسط شاؤول يناي إن "إسرائيل في المرحلة الأخيرة من الحرب، لا يوجد هناك دعم داخلي أو أمريكي أو عربي لإسرائيل لاستمرار الحرب"، تابعوا تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق.

وقال يناي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي إنه "لا خيار لنا نحن في المرحلة الأخيرة، إسرائيل لم تعد تتمتع لا بدعم من الأمريكيين والعالم العربي وطبعا ليس من أوروبا، كما لا يوجد دعم داخلي في إسرائيل، نرى أن جنود الاحتياط رغم ما يقال، يتوجهون الى الخدمة العسكرية بأعداد منخفضة، ولا نعرف أيضا ما هو الهدف الأخير للحرب، إعادة المختطفين يتم فقط بالمفاوضات، ولا توجد خطة عسكرية لقطاع غزة، السيطرة العسكرية تعني أن إسرائيل يجب أن تعيد بنفسها إعمار قطاع غزة ، وهذا يعني أن ولا دولة عربية ستدخل في أي مشروع لإعمار القطاع، وإسرائيل لن تكون قادرة على تحمل مبلغ 60 حتى 70 مليار دولار وحدها ولا تتوفر لديها القدرة العسكرية بأن تبني وتقاتل"

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