الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في المعارك وسط قطاع غزة

سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد طال لاهات (21 عاما) من كفار سابا وسط إسرئيل، وهو مقاتل في وحدة ماجلان، وهي تشكيل كوماندوز، في معركة وسط قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه تم تبليغ عائلته عن نبأ مقتله، وتمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة عقيد بعد وفاته.

وستقام جنازته اليوم الأربعاء 10 تموز 2024 الساعة الخامسة مساء في المقبرة العسكرية في كفار سابا.وبلغ عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 321 بعد موته