تقرير: حماس تريد ضمانات أميركية مكتوبة تلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها

في ضوء مقترح الرئيس بايدن الأخير القاضي بوقف الحرب في غزة والتوصل الى اتفاق بين إسرائيل وحماس، تجري كل من مصر وقطر اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، لمساعدة الجانب الفلسطيني بترتيب موقفه لإتمام صفقة قريبة مع إسرائيل، على ما أفادت به صحيفة الأخبار، الإثنين.

ونقلت مصادر مطلعة عن حماس قولها إنها لا ترى في التطوّر المتمثّل في تصريحات بايدن على الشروحات الإضافية التي اشتملت عليها تحرّكاً كافياً للدفع نحو الوصول إلى صفقة جدّية.

ووفقا للتقرير فقد جرت اتصالات خلال الأيام الثلاثة الماضية، خلصت إلى عدة أمور أولها أن حركة «حماس» أبلغت كلاً من قطر ومصر، أن الموقف النهائي يظلّ رهن تسلّم ورقة مكتوبة تحوي كل ما ورد على لسان بايدن، مع إعلان إضافي يحمل ضمانات واضحة وكاملة ومعروفة وقابلة للتنفيذ، من قبل الولايات المتحدة، بما يضمن إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق.

وأوضحت حماس ارتيابها من "إبقاء ملف وقف إطلاق النار بشكل دائم غامضا" ورهنت الإعلان عن موافقتها بتسلم ورقة رسمية تتضمن موافقة إسرائيلية كاملة.

وفي بند ثالث طلبت مصر أن ترسل حماس وفداً قيادياً إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، ووجّهت دعوات إلى حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة هناك. وتم الاتفاق على تفويض حركة حماس، التحدّث باسم باقي الفصائل الفاعلة، لقطع الطريق على أي محاولة لفتح مسارات تفاوضية أخرى، وفق ما جاء في التقرير.

IDF Spokesperson

كما خلصت المباحثات القطرية المصرية مع حماس على أن «المقاومة لا تعتبر نفسها معنية بتوفير أي ضمانات للعدو حول ما يسميه المرحلة المقبلة»، وأن أي اتفاق لا يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، لن يتمّ التوقيع عليه. كما ورد أن موقف حماس يتماشى مع الموقف المصري المعلن بشأن معبر رفح المتمثل بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي منه دون شروط وبالتالي لن يتم راهنا الخوض بأي خطط مستقبلية.

وأكد التقرير أن مدير المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، عقد سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية قبل إعلان بايدن، وطلب من الجانب الإسرائيلي القبول بالصيغة نفسها التي عرضها الرئيس الأميركي. وبهدف الالتفاف على نوايا نتنياهو ترك بعض الأمور غامضة، اتفق بيرنز مع الوسطاء في مصر وقطر على تكليف بايدن بتولي الإعلان عن المقترح، وأن يشرح الموقف من وقف الحرب بصورة تجعل الولايات المتحدة ضامناً». وفي المقابل، أكدت حماس للوسطاء أن أي نقاش عملاني "لن يحصل قبل تسلّم المقاومة نسخة تشتمل على كل النقاط".

وكان المسؤول في حماس أسامة حمدان قد تطرق في حديث إلى ما جرى في شهر أيار/ مايو حين ادعى نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على الصيغة التي عرضت على حماس، وهو ما يخشى تكراره هذه المرة أيضا.