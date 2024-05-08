تقرير| محادثات الرهائن للتوصل إلى صفقة في القاهرة مستمرة: محاولة إسرائيلية "لتقليص الفجوات"

أفاد مسؤول سياسي كبير، الأربعاء، أن جهود التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لا زالت مستمرة من قبل الوفد الإسرائيلي وسائر الأطراف التي شدت الرحال إلى القاهرة.

وعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية حول عدم قبول المقترح الذي وافقت عليه حماس من المقرر أن يواصل الوفد المفاوض العمل على تقليص الفجوات لتعزيز فرص التوصل إلى صفقة. وقال المصدر إنه على الرغم من عدم تكليف الوفد بتفويض جديد فإن ذلك لن يقف عائقا أمام الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز عقد الأربعاء خلال زيارته لإسرائيل جلسة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديدي بارنياع.

وأضاف المصدر "لا توجد مشكلة في التفويض. الفريق حصل على تفويض كامل لإدارة المفاوضات. لديه المجال الكافي للتصرف في مواجهة الشروط المستحيلة من كافة الزوايا. ولا يتوقف الأمر على بند وقف إطلاق النار فقط، بل يشمل ذلك المفاتيح (معيار التبادل)، والأسرى، والفيتو بالنسبة لهوية المحكومين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم) وفي حقيقة أنهم يريدون الانفراد بالقدرة على القرار في منتصف الصفقة أنهم سيطلقون سراح الجثث وليس الأشخاص في فئة الأحياء".

وأضاف أن الاقتراح الذي قدمته حماس يتضمن "أمورا مثيرة للصدمة من وجهة نظر دولة إسرائيل" وهي أمور لا يمكنها قبولها ولن تقبلها. وأضاف أن "إسرائيل تواصل العمل على محاولة التقدم في التوصل إلى اتفاق على الرغم من الشروط الصعبة، وهو ما يستدعي بقاء الوفد في مصر في الوقت الحالي".

على ضوء وصول بيرنز إلى القاهرة والدوحة وإسرائيل، أعلن البيت الأبيض أن "المحادثات مستمرة. وإسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق". ووفقا لبيان البيت الأبيض فإنه "من الممكن سد الفجوات القائمة بين الطرفين. وأن الرئيس بايدن يثق في جهود الوسطاء المبتعثين من جانبه".

في الوقت نفسه، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن حماس دأبت على اقتراح عدة تعديلات بعد أن رفضت إسرائيل المقترح الذي أقرته.

IDF Spokesperson

ووفقا للتقرير في واينت فقد زعمت المصادر المذكورة في التقرير أن الوسطاء ينتظرون الآن "إجابات من حماس وإسرائيل". كما زعمت أنه في إطار المحادثات طلبت إسرائيل "تسليم معبر رفح لطرف ثالث فيما حماس ترفض". وليس من الواضح مدى مصداقية هذا الادعاء. لكن قناة "الحدث" السعودية قالت في تقرير إن حماس طلبت ضمانات بألا يبقى معبر رفح في المستقبل تحت السيطرة الإسرائيلية. وجاء أيضا أن وفد حماس سيغادر القاهرة مساء للتشاور مع القيادة".