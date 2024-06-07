الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة الثالثة من القتال في غزة وتوسيع العمليات في رفح ومحور فيلادلفيا

يستعد الجيش الإسرائيلي هذه الأيام للمرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، فيما تواصل الفرقة 98 هجومها شرق البريج وشرق دير البلح وسط القطاع. في الوقت الراهن، يهاجم الطيران الحربي عشرات الأهداف يومياً، وتعمل الفرقة 162 في رفح وعلى طول محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى الفرقة 99 التي تؤمن الممر والنشاط الهندسي لإعادة إنشاء الرصيف العائم الأمريكي الذي تم فصله عن الأرض. كما تعمل فرقة غزة بطريقة محددة أمام موديعين في مساحة المعلمة الأمنية.

معبر رفح:

يواصل الجيش الإسرائيلي تأمين معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفي هذه المرحلة لا توجد نية لنشر القوات، بل السيطرة على المنطقة بأكملها لمنع وصول المسلحين والمدنيين الفلسطينيين. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يسعى لاستخدام وجوده كوسيلة ضغط أخرى على حماس، رغم الضغوط الدولية، بما في ذلك من القاهرة. العملية الانتقالية ستظل قضية ثقيلة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن.

نشاط الأنفاق في منطقة فيلادلفيا:

بينما تتقدم الفرقة 162 ببطء ولكن بشكل فعال داخل رفح، مدمرة البنى التحتية العسكرية وكاشفة مخابئ الأسلحة، هناك تطورات في تحديد مواقع الآبار والأنفاق في منطقة محور فيلادلفيا. ومع ذلك، قرر المستوى السياسي عدم الكشف عن الاكتشافات لتجنب إحراج مصر أو الإضرار بالعلاقات الأمنية. وقال مسؤولون بالجيش إن المصريين لا يعرفون بالضرورة كل ما يحدث تحت الحدود.

المرحلة الثالثة من الحرب:

وبحسب تقديرات ضباط في القيادة الجنوبية، من المتوقع أن ينتهي القتال العنيف في قطاع غزة خلال أسابيع قليلة. بعدها سيُطلب من رئيس الأركان إجراء تقييم للوضع ودراسة تفكيك الكتائب في الجناح العسكري لحماس، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنطقة الأنفاق ومستودعات الأسلحة، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب. تشمل المرحلة الثالثة تنفيذ مهام وغارات جديدة ونشاط مستهدف من الأرض ومن الجو يعتمد على الاستخبارات.

الوضع في جنوب لبنان:

مع سحب القوات من قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثالثة، سيُطلب من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بموافقة المستوى السياسي، أن تقرر ما إذا كانت سترفع القوات إلى الحدود اللبنانية والاستعداد لاحتمال الحرب. تشمل السيناريوهات المحتملة ترتيب سياسي يؤجل الحرب، تمديد الحملة المحدودة، هجوم استباقي ضد حزب الله، أو إعلان علني ضد حزب الله. الهدف هو اتخاذ إجراءات دفاعية لمنع استمرار إطلاق النار من قبل حزب الله والاستعداد لأي هجمات محتملة.