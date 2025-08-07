استطلاع i24NEWS: كم عدد المؤيدين لخطة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في غزة

قد يعجبك أيضًا -

يتعزز الصراع حول مسار استمرار القتال في قطاع غزة بشكل أكبر من قبل الجمهور: فوفقا لاستطلاع جديد أجرته i24NEWS، نشر مساء أمس ، فإن الجمهور الإسرائيلي يعطي الأولوية لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع أن 47% من الجمهور يؤيدون توجه زامير الذي يدعو إلى الاكتفاء بحصار وتطويق المنطقة التي تبقى تحت سيطرة حماس في رفح، مقابل 44% فقط يؤيدون خطة نتنياهو التي تدعو إلى احتلال القطاع بشكل كامل.

كما تم فحص السؤال حول ما يجب على رئيس الأركان فعله إذا قررت الحكومة ضد موقفه: 41% يعتقدون أن زامير يجب أن يستقيل، بينما 50% يرغبون في بقائه في منصبه رغم القرار.

تأتي المعطيات هذه في ظل توتر متصاعد بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، حول ما يُنظر إليه كمعركة على الطابع الاستراتيجي لإسرائيل في اليوم التالي لما بعد حماس.