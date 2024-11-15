الجيش الإسرائيلي يكشف عن حجم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من لبنان الى إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للاعلام الأجنبي، نداف شوشاني، للصحفيين الأجانب الخميس في مؤتمر صحفي: "منذ 8 أكتوبر، تم إطلاق حوالي 16000 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل. ولا يزال حزب الله يمتلك الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، ولكن أقل بكثير مما كان عليه في الماضي".

وفيما يتعلق بالنشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي في لبنان، قال المقدم شوشاني: "إن إسرائيل تعمل ضد معاقل حزب الله في الضاحية، في قلب الأحياء السكنية. هدفنا هو ضرب حزب الله، ونحن نوجه تحذيرات للمواطنين للإخلاء بفضل استجابة السكان لتحذيراتنا، نجحت هذه الهجمات".

ووفقاً للمقدم شوشاني: "منذ بداية العمليات البرية في لبنان، قُتل 52 جندياً من جيش الدفاع الإسرائيلي. وقتل ما يقرب من 2200 عنصر من حزب الله".