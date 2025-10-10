كجزء من الصفقة للإفراج عن المخطوفين، ووفقاً للاتفاقية برعاية رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيتم الإفراج عن 2000 سجين أمني من السجون الإسرائيلية، بعضهم ارتكبوا عمليات أدت لمقتل إسرائيليين. صباح اليوم (الجمعة) أعلن ممثلو وزارة الأمن أنه وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، واستكمالاً لموافقة الحكومة على خطة إعادة المخطوفين، سيتم في الساعات القريبة المقبلة إرسال رسائل شخصية إلى عائلات القتلى، تبلغهم أن السجناء المتورطين في قتل أبنائهم من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم في إطار الخطة.

في غضون ذلك، دُعي وزراء الحكومة صباح اليوم للموافقة هاتفيًا على تبديل سجناء من القائمة الأصلية. ويشمل ذلك تبديل عدد من أصحتب المؤبدات التابعين لفتح بعدد مماثل من أصحاب المؤبدات التابعين لحماس، وفقًا للاتفاق مع الولايات المتحدة والوسطاء.

في قائمة السجناء المخطط الإفراج عنهم تظهر أسماء بارزة لسجناء أمنيين ارتكبوا عمليات دامية أدت لمقتل إسرائيليين من بينهم ماهر أبو سرور، قاتل ضابط الشاباك حاييم نحماني في يناير 1993، وجهاد كريم عزيز-روم الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الفتى يوري غوشين في رام الله في يوليو\تموز 2001 وبالمشاركة في عملية الإعدام الجماعي-لينش التي وقعت بحق جنود الاحتياط فاديم نورزيتش ويوسف أبرامي في أكتوبر 2000.

كذلك، محمد عمران، الذي كان شريكًا في الهجوم في "طريق المصلين" في الخليل حيث قُتل 12 إسرائيليا ونفذ هجمات إضافية - سيتم الإفراج عنه ولن يُبعد. محمد حروب، الذي حُكم عليه في عام 2024 بالسجن 19 عامًا بعد أن أصاب عربيًا بجروح خطيرة عشية يوم الغفران لأنه اعتقد أنه يهودي - سيتم الإفراج عنه إلى منزله في الضفة الغربية. علي حامد، الذي نفذ عملية دهس في تل أبيب عام 2022 - سيتم الإفراج عنه بعد ثلاث سنوات.

من بين المفرج عنهم أيضًا حسام مطر، مقدسي من سكان القدس الشرقية، اعتُقل في 2007 لاختطافه وقتله متعاون، كما خطط أيضًا لقتل وزير. كذلك محمد أبو طبيخ المسؤول عن الهجوم الدموي في مفترق مجيدو حيث قُتل 17 شخصًا وجُرح العشرات - سيتم الإفراج عنه. أشرف حجاجرة، الذي أُدين بنقل المنفذ الذي نفذ الهجوم في حي بيت يسرائيل في القدس حيث قُتل 11 شخصًا وجُرح العشرات - سيتم الإفراج عنه أيضًا عن مرتكبي العملية التي أدت لمقتل مارك غابرييلوف وسيتم الإفراج عنهم بالفعل الأسبوع القادم - تم القبض عليهم بعد 6 سنوات من تنفيذ الجريمة.

باهر بدر

مسؤول عن هجوم انتحاري في تسريفين عام 2004، عبوة ناسفة في تل أبيب وجرائم خطيرة أخرى. حُكم عليه بأحد عشر مؤبدًا.

إبراهيم علقم

أدت لعملية أدت لمقتل عائلة تسور في عام 1996.

أحمد سعدة

كان مسؤولاً عن مقتل 11 إسرائيلي في هجوم على خط 20 في القدس عام 2002.

أيهم كممجي

اعتُقِل في عام 2006 ويقضي حكمين بالسجن المؤبد لدوره في الهجوم الذي اختُطف وقُتل فيه إيلياهو أشرَي في رام الله.

رياض العمور

عضو بارز في "التنظيم" أُدين بالمسؤولية عن مقتل 9 مدنيين إسرائيليين، ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، من بينهم المقدم يهودا أدري، وبقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين اشتبه بأنهم متعاونون مع إسرائيل.

نبيل أبو خضير

أُدين بقتل شقيقته لأنها تعاونت مع الشاباك.

إياد أبو الرب

رئيس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في منطقة جنين. سيفرج عنه إلى بيته في الضفة الغربية

اجتمع الكابينيت السياسي-الأمني أمس (الخميس) لجلسة خاصة للموافقة على صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تم التوقيع عليها في مصر. خلال الليل، صوت وزراء الحكومة على الموضوع. وزراء الصهيونية الدينية عارضوا. في إطار التفاهمات، سيُفرج عن 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد من بين 270 تحتجزهم مصلحة السجون، بالإضافة إلى 1,700 من سكان غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر. سيتم إبعاد الأسرى المحكومين بالمؤبد "إلى غزة أو إلى الخارج"، وسكان غزة سيُعادون إلى القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم 360 جثة لمخربين.