عشرات المحتجين الإسرائيليين يقتحمون مقر الشرطة العسكرية في قاعدة بيت ليد جنوب إسرائيل (فيديو)

مشاهد لا يمكن تصورها: اندلعت أعمال شغب شديدة الليلة (الاثنين) بالقرب من قاعدة الشرطة العسكرية في بيت ليد، عندما تمكن عشرات المتظاهرين، من بين المئات الذين وصلوا إلى مكان الحدث في فترة ما بعد الظهر، من اقتحام المبنى. واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان، حيث كان من بين المتظاهرين أيضًا أعضاء منظمة "لا فاميليا" وعضوا الكنيست يتسحاق كروزر وليمور سون هار ميليخ من "عوتسما يهوديت".

وفي ظل تطور الأحداث استدعى الجيش الإسرائيلي كتائب من وحدة ناحال كانت تتجهز لدخول قطاع غزة لدعم قاعد بيت ليد، في ظل رفض الشرطة تفريق مثيري الشغب الذين اقتحموا المحاكم العسكرية والسجن العسكري، كما وصل إلى مكان الحادث رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي.

وخلال المظاهرات، تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء، بمن فيهم مراسل i24NEWS بالعبرية كوبي دهان، الذي تم إلقاؤه على السياج. وتجري مظاهرة أخرى بالقرب من مكتب المدعي العام العسكري في رمات هشارون وسط إسرائيل. كما ورد أن المتظاهرين حاولوا خلع بوابة القاعدة، لكن بعد اكتشاف فتحة خلفية – والتي دخلوا منها.

🎥: كوبي دهان، i24NEWS

وسبقت هذه المظاهرة مظاهرة كبيرة بالقرب من منشأة سديه تيمان حيث يتم احتجاز عناصر النخبة التابعين لحركة حماس. وحضر الاحتجاج المذكور مئات الأشخاص، من بينهم عدد من أعضاء الكنيست، الذين تمكنوا في النهاية من اقتحام المكان. وفي وقت لاحق، تم استدعاء ضباط الشرطة الخاصة "اليسام" إلى مكان الحادث وقاموا بإخلاء القاعدة من المدنيين.

Arnold Nativ/i24NEWS

وبدأت الضجة والعاصفة بعد اعتقال عدد من جنود الاحتياط للاشتباه في إساءة معاملتهم لعنصر النخبة المحتجز في منشأة سديه تيمان. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال تسعة مشتبه بهم كانوا في القاعدة لاستجوابهم للاشتباه في قيامهم بإساءة معاملة المعتقل الذي أصيب في فتحة الشرج.

Kobi Dahan

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الاشتباه في إساءة معاملة أحد المعتقلين الذي كان محتجزًا في مركز الاحتجاز في سديه تيمان، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بأمر من مكتب المدعي العام العسكري".

وقال رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي: "إن اختراق القاعدة العسكرية في سديه تيمان أمر خطير للغاية ومخالف للقانون. إن اقتحام قاعدة عسكرية والإخلال بالنظام فيها هو سلوك خطير وغير مقبول بأي حال من الأحوال. نحن في حالة حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن البلاد للخطر. أدين الحادث بشدة ونعمل على استعادة النظام في القاعدة".