تقرير: حماس تشكل لجنة للتحضير لنقل الحكم في غزة

تؤسس حركة حماس لجنة مخصصة للتحضيرات لنقل الإدارة في قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط، وذلك حسبما أفادت صحيفة "العربي الجديد" أمس (السبت). بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمصادر رفيعة في التنظيم، أكملت حماس مؤخرًا شغل جميع المناصب القيادية العسكرية، السياسية والإدارية التي شُغرت إثر مقتل قادة خلال الحرب.

صرّح مسؤول كبير في حماس بأن جميع المناصب التي كانت شاغرة قد تم شغلها: في الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام، في المكتب السياسي، في مجلس الشورى العام، وكذلك في المناصب المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في القطاع. وبحسب قوله: "لم يتبقَّ أي منصب دون تعيين – تم تعيين قادة لجميع الألوية في الجناح العسكري، بل وتم تعيين نواب لهم أيضًا".

كشف المصدر أيضًا أنّ حماس أقامت لجنة مهمتها، كما ذُكر، إعداد نقل الحكم في غزة إلى لجنة من التكنوقراط، وذلك وفقًا للمخطط المقترح من قِبل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. هذه اللجنة مسؤولة عن جميع "الملفات" المتعلقة بمكاتب الحكومة والوضع الأمني، وستساعد أعضاء اللجنة الإدارية في غزة.

وبحسب أقواله، أوضحت حماس بالفعل للوسطاء أنه اتخذ قرارًا واضحًا بنقل إدارة القطاع إلى لجنة التكنوقراط. وأضاف أن تشكيلة اللجنة الإدارية – بما في ذلك الرئيس والأعضاء – جاهزة بالفعل، وأن الدول العربية نقلت هذه المعلومات للطرف الأمريكي. ومع ذلك، وبحسب أقواله، لا يزال هناك تأخير غير مبرر في تكليف اللجنة بالمهمة.