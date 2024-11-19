في لبنان يتم دفع حزب الله إلى تسوية: "وضعهم العسكري صعب"

ذكرت قناة الحدث السعودية صباح اليوم (الثلاثاء) أن الأمريكيين يعتقدون أن حزب الله في وضع عسكري صعب. اضافة إلى ذلك، يريد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دفع التنظيم للقبول بالطرح الأميركي للتسوية، لكن ليس من المؤكد نجاحه، لصعوبة بعض الشروط الأمريكية – الإسرائيلية .

في غضون ذلك، وصل مبعوث بايدن الخاص إلى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين، إلى بيروت اليوم لبحث تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب التقرير السعودي، فهو يعمل على صياغة تشمل لبنان كله، وليس الجنوب فقط.

وبحسب المصادر الأميركية التي تحدثت مع القناة السعودية، فإن الولايات المتحدة تريد من لبنان الموافقة على الإشراف الأمريكي على أمن مرفأ ومطار بيروت، من أجل منع وصول الأسلحة القادمة من سوريا إلى حزب الله. وبموجب هذا النص، ستكون فرنسا وهيئات دولية أخرى جزءا من آليات تنفيذ الاتفاق.

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