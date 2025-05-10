التغطية متواصلة| حماس تنشر فيديو جديد اليوم السبت للرهينتين إلكانا بوخبوط ويوسف حاييم أوحانا
كشف مسؤولون إسرائيلييون أن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس شن ضربات محتملة على أهداف إيرانية، محذرين من أن طهران لن تفلت من العقاب بسهولة، وفق تعبيرهم.
بعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي، على أن "إسرائيل ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن"، وتابع"ستستمر بضرب الحوثيين، هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
يأتي هذا بينما صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة، وكشف مسؤولون آخرون أن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس شن ضربات محتملة على أهداف إيرانية، محذرين من أن طهران لن تفلت من العقاب بسهولة، وفق تعبيرهم.
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إسرائيل: عملية شرطية واسعة النطاق ضد أعمال الثأر في المجتمع البدوي
أطلقت الشرطة الإسرائيلية حملة واسعة في إطار مكافحتها لثقافة الثأر وسفك الدماء في المجتمع البدوي، عقب شجار بين عائلتي أبو رقيق والعاصم. خلال هذه العملية واسعة النطاق، تم اعتقال 18 مشتبهاً بهم من الجانبين حتى الآن، وتم ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والمخازن. العملية مستمرة حاليا.
خلال العملية، لاحقت وحدة التحقيقات الإقليمية في النقب أربعة مشتبه بهم فروا باتجاه إيلات، وتم اعتقالهم للتحقيق معهم. تعمل منطقة النقب بكثافة متزايدة ضد ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف وحيازة الأسلحة من تسريبات من الجيش الإسرائيلي. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "ستواصل العمل بحزم على كافة الجبهات" لمكافحة حوادث العنف هذه في المجتمع البدوي.
حماس تنشر فيديو جديد اليوم السبت للرهينتين إلكانا بوخبوط ويوسف حاييم أوحانا
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إسرائيل: عائلات الرهائن تدعو إلى مظاهرة وطنية كبيرة مساء السبت
دعت جمعية عائلات الرهائن إلى مظاهرة حاشدة مساء اليوم السبت في ساحة الرهائن في تل أبيب، وقالت في بيان"تدعو عائلات الرهائن الليلة جميع المنظمات والطوائف وجميع أبناء شعب إسرائيل بمختلف أطيافهم إلى التجمع في المظاهرة المركزية في ساحة الرهائن. سنقف جنبًا إلى جنب لتذكير الجميع بأن شعب إسرائيل متحد على مطلب واحد واضح: إعادة جميع الرهائن. الآن"
وتؤكد العائلات أن "هذه هي الرسالة العظيمة لجيلنا، والتي بدونها لن يكون هناك نصر لإسرائيل ولا نهضة وطنية". وتختتم الرسالة بعبارة "سنعيدهم. سننهض من جديد". وتأتي هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
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الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ويقصف نحو 60 هدفا مسلحا خلال 24 ساعة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "سيواصل عملياته في كافة أنحاء قطاع غزة طوال نهاية الأسبوع"، وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنه "تم قصف نحو 60 هدفا إرهابيا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتابع"تمكنت قوات الفرقة 252 العاملة في شمال قطاع غزة، أمس، من القضاء على مسلحين اثنين كانا متجهين نحو القوات ويشكلان تهديداً. وفي منطقة رفح وعلى محور المرج، هاجمت قوات الفرقة 36 مبنى مفخخاً يتواجد فيه عدد من العناصر المسلحة ويهددون الجنود".
وأفاد"في هذه الأثناء، واصلت قوات فرقة غزة (143) عملياتها جنوب القطاع، حيث دمرت اليوم الجمعة بنى تحتية مسلحة فوق الأرض وتحتها".
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المرشد الأعلى الإيراني: "يجب على الدول الإسلامية ألا تسمح بنسيان القضية الفلسطينية"
حذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، من محاولات صرف الانتباه عن القضية الفلسطينية، بحسب وكالة أنباء فارس.
وقال إن "السياسات الخبيثة التي تنفذ اليوم في مختلف أنحاء العالم ضد الأمم المتحدة هي محاولة لجعل الناس ينسون المشاكل المتعلقة بفلسطين". ودعا الزعيم الإيراني المسلمين إلى عدم الانشغال بـ"الشائعات والأحاديث المختلفة" و"القضايا المستجدة" التي تهدف إلى صرف الانتباه عن القضية الفلسطينية.