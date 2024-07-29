تقرير: بسبب المخاوف من هجوم إسرائيلي – حزب الله يحرك صواريخ دقيقة

أفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء اليوم (الاثنين) أنه في ظل الاستعدادات لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي بمجدل شمس والذي تتهم إسرائيل حزب الله بالتورط فيه، بدأ التنظيم في تحريك صواريخ موجهة دقيقة. وقال مصدر في التنظيم للوكالة إن حزب الله بدأ اعتباراً من يوم أمس بنقل بعض "صواريخه الذكية الدقيق" لاستخدامها إذا لزم الأمر.

إضافة لذلك - صرح مسؤول كبير من حزب الله لوكالة الأنباء أن موقف التنظيم لم يتغير - فهو لا يريد حرباً واسعة النطاق مع إسرائيل، ولكن إذا اندلعت الحرب فسوف "يقاتل بلا حدود".

على هذه الخلفية، تحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط عاموس هوشستين، اليوم، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وبشكل غير مباشر أيضاً مع حزب الله لمنع الحرب.

AP Photo/Bilal Hussein

وأفادت مصادر لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتصالات التي أجراها هوشستين، جرت بالتزامن مع المحادثات التي أجرتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانيس فلاشارت، وقيادة الأمم المتحدة في الناقورة. وقالت إن "الجميع أعرب عن قلقه إزاء توسع الحرب"، ودعت إلى ضبط النفس.

كما ذكرت المصادر أن حزب الله مصمم على منع توسع الحرب. وقال التنظيم إنها منذ إنه منذ أن قرر دعم حماس في غزة، قرروا عدم مهاجمة المدنيين في المدن الواقعة على أطراف الحدود اللبنانية، وبالتالي لا يمكن إطلاق النار على مجدل شمس التي يحافظ سكانها على هويتهم السورية وانتمائهم العربي.