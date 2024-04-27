التغطية متواصلة| حماس تؤكد تلقيها الرد الإسرائيلي الأخير في محادثات صفقة الرهائن

أكد نائب زعيم الحركة في غزة في بيان أن حماس تلقت الرد الرسمي الإسرائيلي على اقتراحها الأخير للهدنة وستدرسه قبل تقديم الرد، وقال خليل الحية، المقيم حاليا في قطر، في بيان نشرته الحركة، إن “حماس تلقت اليوم الرد الرسمي من إسرائيل على الاقتراح المقدم إلى الوسيطين المصري والقطري في 13 أبريل”.

وبعد أكثر من ستة أشهر من الحرب مع إسرائيل في غزة، لا تزال المفاوضات في طريق مسدود، مع تمسك حماس بمطالبها القصوى.

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