في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، تم يوم أمس (الأحد) استهداف زاهر حامد الحولي، الملقب بـ "أبو حامد" الذي إلى جانب عمله في الذراع العسكرية لحماس كان في نفس الوقت عضوًا بارزًا في شرطة حماس (مدير مباحث المحافظة الوسطى في غزة).

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الحولي أقام اتصالات مع ناشطين آخرين في حركة حماس وقام بالترويج لعمليات تفجيرية وغيرها داخل إسرائيل.

وفي عملية مشتركة أخرى انتهت يوم أول من أمس (السبت)، تم القضاء من الجو على رامي خليل فقي، الذي بموازاة نشاطه في الذراع العسكرية لحماس عمل كشرطي في شرطة حماس في منطقة النصيرات. وكان مكلفا بقيادة مجموعة مسلحة نفذت أعمالا عدائية ضد القوات الإسرائيلية. وقتل معه نائبه وأربعة مسلحين آخرين من حماس.

