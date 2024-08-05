الجيش والشاباك: مقتل جابر عزيز قائد كتيبة الفرقان في حماس في غزة

قتلت قوات الأمن في قطاع غزة جابر عزيز، قائد كتيبة الفرقان في القسام. جاء ذلك في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك. وجاء في البيان أن "الطائرات المقاتلة هاجمت أمس مسلحي حماس الذين كانوا ينشطون في مجمع القيادة والسيطرة التابع للحركة" وقال البيان إن عزيز "كان متنكراً داخل منطقة مدرستي "حسن سلامة" و"الناصر" في مدينة غزة". وإنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي قتل عزيز في الهجوم على المدرسة وقتل معه عدد من المسلحين. ويشغل عزيز منصب قائد الكتيبة منذ عام 2020.