تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جابر عزيز قائد وحدة الفرقان في غزة
قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا يصل إلى إسرائيل اليوم • أصيب أربعة جنود احتياط بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في رفح
اليوم 304 من الحرب: على خلفية التوترات مع لبنان، أوضح قائد القيادة الشمالية أن "الخطط الهجومية للجيش الإسرائيلي جاهزة"، وزعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إيران وحزب الله قد يهاجمان إسرائيل خلال الـ 24 المقبلة. مقتل ثلاثة في هجومين بطائرتين مسيرتين في جنوب لبنان.
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تقرير في الولايات المتحدة: الهجوم على إسرائيل قد يحدث في "الإطار الزمني القريب"
يقدر المسؤولون الأمريكيون أن الرد الهجومي المتوقع على إسرائيل من قبل أعدائها قد يحدث في "الإطار الزمني القريب". ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" من مصادر مطلعة على التفاصيل تحدثت للصحيفة دون الكشف عن هويتها. وبحسب التقرير، فإن إدارة بايدن أبلغت المشرعين الأميركيين بأن الهجوم المضاد قد يتم شنه اليوم أو غدا.
ترأس رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي اليوم جلسة لتقييم الوضع وللمصادقة على الخطط العسكرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة خصرها نائب رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات وقائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو وقائد الجبهة الداخلية وقادة آخرين من منتدى هيئة الأركان العامة
الجيش والشاباك: مقتل جابر عزيز قائد كتيبة الفرقان في حماس في غزة
قتلت قوات الأمن في قطاع غزة جابر عزيز، قائد كتيبة الفرقان في القسام. جاء ذلك في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك. وجاء في البيان أن "الطائرات المقاتلة هاجمت أمس مسلحي حماس الذين كانوا ينشطون في مجمع القيادة والسيطرة التابع للحركة" وقال البيان إن عزيز "كان متنكراً داخل منطقة مدرستي "حسن سلامة" و"الناصر" في مدينة غزة". وإنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي قتل عزيز في الهجوم على المدرسة وقتل معه عدد من المسلحين. ويشغل عزيز منصب قائد الكتيبة منذ عام 2020.
الجيش الإسرائيلي: أجرى رئيس الأركان تقييماً للوضع ووافق على خطط لسيناريوهات مختلفة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى تقييماً للوضع ووافق على خطط لمختلف السيناريوهات، وذلك في ظل التصعيد الأمني وتوقع رد فعل من إيران وحزب الله.
ألمانيا تستعد لإجلاء رعاياها من لبنان خوفا من التصعيد
تستعد ألمانيا لإجلاء مواطنيها من لبنان، في ظل التخوف من تصعيد أمني في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والمسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر. جاء ذلك في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية
ماكرون تحدث مع قادة السعودية والإمارات: "لمنع التصعيد في الشرق الأوسط"
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحث معهما الوضع الأمني في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران ووكلائها. وقال الثلاثة إنهم "يدعوون جميع اللاعبين إلى إظهار المسؤولية وضبط النفس من أجل منع التصعيد الإقليمي". وبحسبهم فإن "التصعيد ليس في مصلحة أحد".
تقرير: الشخص الذي قُتل في الهجوم بالدراجة النارية في جنوب لبنان هو أحد عناصر حزب الله
أفادت قناة "الحدث" السعودية أن الشخص الذي قُتل في الهجوم بالدراجة النارية في منطقة النبطية جنوب لبنان هو عنصر في حزب الله.
إصابة سبعة جنود احتياط بانفجار قنبلة يدوية جنوب قطاع غزة،4 منهم بجراح خطيرة
أصيب أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215 في اللواء 205 بإصابات خطيرة جراء انفجار قنبلة خلال القتال جنوب قطاع غزة. وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم. وفي الحادث الذي أصيب فيه الأربعة، أصيب اثنان من مقاتلي الاحتياط أيضاً بجروح متوسطة وأصيب مقاتل آخر بجروح طفيفة
تقرير: دراجة نارية تتعرض لهجوم بطائرة بدون طيار في جنوب لبنان
وفي لبنان، تم الإبلاغ عن هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة النبطية بين بلدتي جبشيت وعبا. وأفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن الهجوم استهدف دراجة نارية
تركيا: "سننضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي"
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "أنقرة ستقدم طلبا الأربعاء للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".
تقارير: إيران ستعقد اجتماعا طارئا مع الدول العربية الرد قد يتأجل
دعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ مع منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية، من أجل الضغط على الدول العربية الأعضاء في المنظمة "لدعم حق طهران في الرد على تصرفات إسرائيل". نشر ذلك في صحيفة "الجارديان" البريطانية، وصحيفة "الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن باللغة العربية. وبحسب التقارير، فإن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، قد يتأجل بعد الاجتماع الطارئ.
وزيرا خارجية مصر وتركيا: نرفض الاغتيالات السياسية في المنطقة
وعقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية التركي خان فيدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في القاهرة، وقالا "نرفض سياسة الاغتيالات السياسية في المنطقة. رسالتنا للعالم هي للعمل على وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وشروط. ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وناقشنا جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.