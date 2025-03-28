التغطية متواصلة| نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يمثل تهديدا لإسرائيل
وسط تحركات مصرية قطرية لإقرار هدنة في عيد الفطر.. واشنطن تقدم لحماس مقترحاً جديداً، وماكرون: "نعمل على حل كل الخلافات مع إسرائيل"
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة من الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفة مواقع لتخزين طائرات مسيرة تابعة حزب الله، ردا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على شمال إسرائيلي، وأطلق الجيش الإسرائيلي، تحذيراً لسكان العاصمة اللبنانية بيروت، معلناً استهداف منزل في الضاحية الجنوبية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بإطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت، لتحذير السكّان بعد التهديد الإسرائيلي الأخير،
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على منصة "إكس" "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة والمباني المجاورة له .. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".
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الأمم المتحدة: "إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة"
اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل، الجمعة، بـ"انتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في غزة بموجب أوامر إخلاء إلزامية".وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان: "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق على الآن.
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على القطاع في 18 مارس/اذار الجاري، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.
وكانت إسرائيل نفت سابقاً انتهاكها للقانون الإنساني في غزة، وحملت حماس مسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال الاندساس بينهم وتنفيذ عمليات. في المقابل تنفي الحركة ذلك.
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نواف سلام يجري إتصالات مع أورتاغوس لوقف التصعيد الإسرائيلي
يواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساعيه الحثيثة لوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار الجهود المكثفة للحد من التصعيد العسكري الذي يهدد الاستقرار في لبنان. وقد تواصل الرئيس سلام مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الموجود في باريس، حيث تواصل أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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الرئيس السوري: نواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودنا الجنوبية
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ماكرون مستعد لاستقبال الرئيس السوري بشروط
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه مستعد للقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، شريطة أن تنفتح حكومته على المجتمع المدني وتضمن الأمن اللازم لعودة اللاجئين السوريين.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون أن "حكومة تأخذ في الاعتبار كل مكونات المجتمع المدني السوري، ومكافحة الإرهاب بشكل واضح وحازم، وعودة اللاجئين هي العناصر الثلاثة التي سيتم الحكم على العملية الانتقالية على أساسها".
وقال: "بناءً على تطورات الأسابيع المقبلة، نحن على أتم الاستعداد لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة"، واصفًا المناقشات التي جرت حتى الآن بأنها "إيجابية للغاية". وكان الرئيسان الفرنسي واللبناني قد عقدا للتو مؤتمرا عبر الفيديو مع الزعيم السوري، وكذلك مع نظيريهما القبرصي واليوناني، بشأن عودة اللاجئين السوريين، وهي قضية "ضرورية لبلد مثل لبنان، ولكن أيضا للمنطقة بأكملها"، بحسب ماكرون. وأشار رئيس الدولة الفرنسي إلى أن "الشرط الأساسي للعودة هو وجود تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار مجمل المجتمع المدني بجميع مكوناته. هذا هو الالتزام الذي قطعه الرئيس، وهذه هي عادةً الإعلانات التي سيصدرها غدًا".
وتظل عملية الانتقال صعبة في سوريا بعد استيلاء تحالف بقيادة أحمد الشرع على السلطة، الأمر الذي أنهى أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد دون منازع. وشهدت الأسابيع الأخيرة مجازر استهدفت بشكل رئيسي أفراداً من الطائفة العلوية في غرب البلاد.
الأمم المتحدة: يجب تجنب عودة الصراع بين لبنان وإسرائيل
قالت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان "العودة إلى صراع أوسع نطاقا في لبنان سيكون مدمّرا للمدنيين على جانبَي" الحدود، "ويجب تجنبه بأي ثمن"، واضافت "من الضروري أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس". ونفى حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصاروخين.
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نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يمثل تهديدا لإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الجمعة، "إن أولئك الذين لم يتكيفوا بعد مع الوضع الجديد في لبنان تلقوا اليوم مثالا آخر على تصميمنا". وأضاف: "لقد تغيرت المعادلة، ما كان قائمًا قبل السابع من أكتوبر لن يتكرر. لن نسمح بأي إطلاق نار في مناطقنا، حتى لو كان متقطعًا". وتابع نتنياهو: "سنواصل التمسك بوقف إطلاق النار بقوة، وسنضرب في كل مكان في لبنان ضد أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل، وسنضمن أن يتمكن جميع سكاننا في الشمال من العودة إلى منازلهم بسلام". وجاء هذا البيان بعد غارة إسرائيلية على بيروت ردا على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية على شمال إسرائيل.