شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة من الغارات على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفة مواقع لتخزين طائرات مسيرة تابعة حزب الله، ردا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على شمال إسرائيلي، وأطلق الجيش الإسرائيلي، تحذيراً لسكان العاصمة اللبنانية بيروت، معلناً استهداف منزل في الضاحية الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بإطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت، لتحذير السكّان بعد التهديد الإسرائيلي الأخير،

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على منصة "إكس" "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة والمباني المجاورة له .. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

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