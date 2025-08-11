محلل مصري: "إسرائيل ستواجه مصر وليس الفصائل الفلسطينية اذا أقدمت على احتلال غزة"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية حول خطة احتلال غزة ، أكد محلل الشؤون الدولية هاني سليمان على إن "إسرائيل ستواجه مصر وليس الفصائل الفلسطينية إذا أقدمت على التهجير والاحتلال" يمكن متابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات سليمان خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"نتنياهو يصر على تنفيذ خطته وأهدافه العسكرية بشكل كامل دون الاكتراث بالمختطفين، ونتنياهو يحاول أن يغرد بمفرده بعيدا عن رغبات المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، فحماس لم تعد تشكل خطرا كما كانت في السابق وليس لديها القدرة لاستعادة المشهد.. وأعتقد أنه سيكون للدول العربية رغبة كبيرة بتثبيت الاستقرار وعدم العودة الى الدمار ..اذن تبريرات نتنياهو ليست واقعية الى حد كبير".

وأضاف :"إن احتلال قطاع غزة سيعقد المشهد وسيزيد من التوترات ولن يحقق حتى الأهداف الإسرائيلية وسيجعل إسرائيل تواجه مصر وليس الفصائل الفلسطينية حيث سيؤدي الى مزيد من التوترات مع القاهرة".

