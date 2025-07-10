خبير عسكري مصري:" خيار التهجير الطوعي لا زال موجودا" و" من المرجح اتباع نموذج أبو شباب لفرض السيطرة الأمنية في القطاع"

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على خلفية المفاوضات للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، أكد الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب أن " خيار التهجير الطوعي لا زال موجودا" مرجحا أيضا أن يكون نموذج أبو شباب هو الذي سيتبع بعد انتهاء الحرب لفرض السيطرة الأمنية في القطاع. شاهدوا تصريحه كاملا في الفيديو

وقال الراغب خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن" التقدم في المفاوضات جاء بعد تغيير موقف حماس ، فالجانب الإسرائيلي يصر صراحة أو ضمنا عدم ذكر وقف إطلاق نار ، كما أن موضوع التهجير الطوعي أو القسري لا زال موجودا".

وتابع "وقف إطلاق النار والهدنة ستنفذ، والحديث يدور الآن عن ما بعد الستين يوما ، لكن إصرار الجانب الإسرائيلي على محور موراج وعلى أن الخطة الإنسانية أن تكون في رفح ، وجود مليوني شخص في رفح والتي تشكل 20 بالمئة من القطاع ، يثير التساؤلات فهل رفح قادرة على تحمل سكان القطاع ولم اختيار رفح تحديدا؟ وأشير أن التهجير يمكن أن يكون لجزء من سكان غزة وليس جميع السكان".

وأضاف :" من المرجح أن تكون القوات التي ستتواجد في اليوم الأخير للحرب بعد أو في اليوم التالي للحرب، بحسب نموذج تنظيم أبو شباب أو تنظيمات مشابهة وسيتم العمل عليه، وهو نموذج تؤيده إسرائيل والولايات المتحدة ، ويبقى أن تؤيده بعض الأطراف الفلسطينية".