مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: "’سياسة التجويع’ في شمال غزة صادمة وغير مقبولة"

اجتمعت لجنة الأمن التابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) لإجراء مناقشة طارئة حول "الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة".

وقال ممثل فرنسا خلال الجلسة: "إن فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف الأعمال التي من شأنها أن تحول أنشطة اونروا الى إجرامية وتزيد الوضع سوءًا. وقد أدانت فرنسا مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس يوم 7.10، وسوف نواصل أيضا العمل مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل الدولتين. ويتدهور الوضع الإنساني في لبنان نتيجة للهجمات الإسرائيلية. لقد حان الوقت لتطبيق القرار 1701 الذي سيضمن السلام بين إسرائيل ولبنان. وتدين فرنسا هجوم حزب الله على قاعدة في بنيامينا والذي أدى إلى مقتل أربعة جنود".

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "مثل كثيرين، شاهدت الصور المرعبة من غزة على الشاشات في نهاية هذا الأسبوع. يتم حرق المدنيين النازحين أحياء بعد هجوم إسرائيلي. لا توجد كلمات لوصف ما رأيناه. وعلى إسرائيل التزام بتجنب سقوط قتلى في صفوف المدنيين، حتى لو استخدمتهم حماس كدرع بشري، فقد أوضحنا لإسرائيل، تماما كما أوضحنا لها أنه ينبغي عليها أن تفعل المزيد فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة".

Ali Hassan/Flash90

وأضافت: "للمرة الأولى منذ أسابيع، تم فتح معبر إيريز، والتزمت إسرائيل بجلب المساعدات عبر معبر واحد آخر على الأقل. وقد دخلت الشاحنات للمرة الأولى منذ أسابيع، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات. في الجنوب في غزة، ستتمكن قوافل الأمم المتحدة من استخدام الطرق بعد إصلاحها. وتعمل إسرائيل أيضًا مع بنك الطعام العالمي لتحسين البنية التحتية للإمدادات، مما قد يساعد في جلب الغذاء. تجري حالياً جولة ثانية من التطعيمات ضد شلل الأطفال، ومن المهم أن تكون جباليا جزءاً منها. إن التقدم الذي شهدناه حتى الآن ليس كافيا، وسوف تستمر الولايات المتحدة في توضيح الأمر: يجب أن تدخل المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة على الفور، ففترات الاستراحة الإنسانية لتوزيع اللقاحات والمساعدات الإنسانية ضرورية".

"إن "سياسة التجويع" في شمال قطاع غزة مروعة وغير مقبولة، وكان لها عواقب بموجب القانون الدولي والأمريكي. وقد قالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه ليست السياسة، وسنواصل التأكد من أن تصرفات إسرائيل تتلائم مع هذا الموقف، ونحن نشعر بالقلق إزاء سياسة الإخلاء في شمال غزة ونتابعها. ويجب على جميع الأطراف تجنب الإخلاء القسري الذي ينتهك القانون الدولي. تعالوا نوضح - المدنيون محميون بموجب القانون الإنساني، ولا يمكن اعتبارهم مقاتلين إذا رفضوا الإخلاء".

IDF Spokesperson

وتابعت"نحن نعلم أن الشتاء قادم. وبعد مرور عام على القتال، ومع تدهور قدرة حماس، يتعين على إسرائيل أن تعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل وضع خطة لإعادة المدنيين، وليس إغفال توفير ملجأ لهم. الولايات المتحدة تدعو إلى بدء العمل على هذا الآن، وأكرر، الولايات المتحدة تدعو إلى بدء العمل على استعادة البنية التحتية الآن".

وأضافت أنه "يجب على إسرائيل أن تعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبدء في إعادة إعمار غزة، حتى يتمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك سلام دائم. لقد قلنا مرات عديدة إن وقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن يمكن أن يبدأ اليوم إذا قبلت حماس العرض المطروح على الطاولة. يمكن أن يحدث اليوم."

"لقد صدمتني تفاصيل إعدام هيرش غولدبرغ التي شاركها والديه. تم العثور على جثة هيرش جاثياً على ركبتيه، ورصاصة في رأسه، وهو يحاول رفع يده الوحيدة لإيقاف الرصاصة التي أوقفت حياته. أطالب وأدعو المجلس إلى التوقف عن تجاهل الأعمال المروعة التي تقوم بها حماس، وأحث أعضاء المجلس على التركيز على الجهود الدبلوماسية. ويجب علينا جميعا أن ندعم الأمم المتحدة. لدى هذا المجلس دور مهم ليلعبه، لكن الأفعال أهم من الكلمات. إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. نهاية الصراع".