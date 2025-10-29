انتهت الهجمات: إسرائيل تعلن تجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة | آخر التحديثات
الرئيس الأمريكي ترامب عزز موقف إسرائيل: "يجب عليها الرد على مقتل الجندي، إذا لم تتصرف حماس بشكل جيد - فسيتم القضاء عليها" • أفاد الفلسطينيون بسقوط عشرات القتلى نتيجة الهجمات في قطاع غزة الليلة الماضية
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) أن الرقيب أول في الاحتياط أفي فلَدباوم، وهو مقاتل في وحدة الهندسة التابعة لفرقة غزة، قُتل في مدينة رفح بعد إطلاق النار الذي نفذته عناصر من حركة حماس باتجاه القوات الإسرائيلية، في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار.وبعد الحادث، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الواسعة على قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بأنها أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص.وقال مصدر أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS: "استهدفنا جميع الأهداف المدرجة على القائمة"، مشيرًا إلى أن العملية هدفت إلى عزل منطقة الاشتباك وإعادة الهدوء.وفي ختام الضربات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم وقف إطلاق النار وتجديد الهدنة في القطاع، لكنه شدد على أنه سيراقب الوضع عن كثب و"لن يتردد في الرد على أي خرق جديد".
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تسقط في غربي النقب بسبب خلل فني دون إصابات
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في منطقة مفتوحة بالنقب الغربي نتيجة خلل فني.
وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية توجهت إلى مكان الحادث لاسترجاع الطائرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قلق بشأن تسرب معلومات، ولم يُصب أحد بأذى، وأن الحادث قيد التحقيق.
وقع وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، على أمرٍ يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية.
وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن القرار اتُّخذ استنادًا إلى تقييم أمني يشير إلى أن اللقاءات بين ممثلي الصليب الأحمر وهؤلاء السجناء قد تُلحق ضررًا جسيمًا بأمن الدولة.
وأضاف البيان أن الأمر يشمل قائمة سرّية تحتوي على أسماء آلاف السجناء الفلسطينيين، موضحًا أن القرار يسري على كل معتقل يُحتجز تحت تصنيف "مقاتل غير شرعي".
الجيش الإسرائيلي: اغتيال مسؤول الدعم اللوجستي لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن ناطق الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قام قبل نحو أسبوعين باغتيال المسلح حسين علي طعمة، المسؤول عن الدعم اللوجستي لمنطقة قانّا التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
ووفقًا للبيان، كان المسلح يعمل على نقل أسلحة لتعزيز القدرات العسكرية للتنظيم في المنطقة، وكانت نشاطاته تمثل خرقًا للاتفاقيات بين إسرائيل ولبنان.
الجيش الإسرائيلي: "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتم اغتيال أكثر من 30 مسلحًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"
تقارير فلسطينية: 91 قتيلاً على الأقل في هجمات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS: "الهجمات تقترب من نهايتها — استهدفنا عشرات المواقع ونفّذنا عشرات عمليات الاغتيال الدقيقة ضدّ عناصر حماس"
تقارير فلسطينية في الساعات الأخيرة عن غارات جوية إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد (احتياط) إيفي فيلدباوم جنوب قطاع غزة، إثر انتهاك حماس وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية. فيلدباوم، البالغ من العمر 37 عامًا كان مقاتلًا في فرقة غزة
الرئيس الأمريكي ترامب يهدّد: "على الإسرائيليين الرد على مقتل الجندي — وإذا لم تتصرف حماس بشكل جيّد فستُباد"