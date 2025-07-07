كشف: "هيئة قيادة سرية" في الجيش الإسرائيلي، خطة الطوارئ في حال تعرض القيادة للإستهداف

قد يعجبك أيضًا -

منذ بداية العملية ضد إيران، يعمل الجيش الإسرائيلي سراً على تنفيذ خطة طوارئ: "هيئة الأركان العامة الظل" - وهي هيئة قيادية سرية تم إنشاؤها في حالة تعرض رئيس الأركان وضباط هيئة الأركان العامة للاستهدا، وذلك وفقا لما كشفه هذا الصباح (الاثنين) المحلل في قناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشوع.

وبحسب المعلومات التي سُمح بنشرها، ففي موقع سري ومحمي جيداً - بعيداً عن رئيس هيئة الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، ورئيس قسم العمليات عوديد بسيوك، وبقية جنرالات هيئة الأركان - تمركزت قوة قيادة بديلة تضم نائب رئيس الأركان، اللواء تامير ياداي، وإلى جانبه مجموعة من الجنرالات واللواءات في الاحتياط، الذين تم تدريبهم مسبقاً وهم على اتصال مباشر مع جميع مراكز القتال ونظام الأمن.

لقد فهم الجيش الإسرائيلي أنه في صراع متعدد الأطراف مع إيران وحزب الله وغيرهما من المنظمات التابعة للمحور، هناك خطر حقيقي يتمثل في إلحاق الضرر بكبار قادة الجيش الإسرائيلي - سواء في مقر القيادة أو الاتصال أو القيادة العليا - ولذلك تم إعداد بديل عملياتي مسبقًا يسمح بالحفاظ على استمرارية القيادة، وإصدار الأوامر المستمرة، وتفعيل التشكيلات الاستراتيجية، والرد الفوري على التحركات المعادية.