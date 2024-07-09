تقرير: "تفاهمات عديدة بين الأطراف ببنود عديدة حول صفقة مختطفين، المفاوضات ستتجدد غداً"

أكد قناة القاهرة الإخبارية أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ستستأنف غدا،جاء هذا وفقا لمصدر مصري مطلع على الموضوع ، وأضاف المصدر أن وفدا أمنيا مصريا سيغادر إلى الدوحة غدا في مهمة "لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل " من أجل التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. كما أشار المصدر إلى أن هناك "اتفاق بين الجانبين على العديد من النقاط". بالإضافة إلى ذلك، عاد رئيس الشاباك رونين بار إلى إسرائيل بعد مشاركته بالمحادثات.

وعلى صعيد متصل ، أفادت وكالة رويترز للأنباء الليلة الماضية أن اثنين من كبار مسؤولي حماس قالا إن المنظمة تنتظر ردا من إسرائيل على الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تقترحه.

وقال مسؤول فلسطيني كبير آخر، مطلع على المفاوضات، إن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع القطريين، "وناقشوا معهم رد حماس ووعدوا بمنحهم الرد الإسرائيلي خلال أيام"، وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أمس أن حماس أعطت موافقة مبدئية على الصفقة التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تم فيها إلغاء المطلب الرئيسي بإنهاء كامل للحرب، وفقًا لمسؤول كبير في حماس ومسؤول مصري كبير.