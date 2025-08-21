"ستبدو مدينة غزة مثل بيت حانون": تَعَهُد وزير الأمن الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ليلة أمس (الأربعاء) لمدة ساعة ونصف مع كبار حاخامات الصهيونية الدينية من منظمة "توراة الأرض الطيبة". ناقش معهم استمرار القتال، ووعدهم بأن "مدينة غزة ستبدو كبيت حانون". وشجعه الحاخامات على إطلاق عملية "عربات جدعون 2".

أفاد مكتب وزير الأمن الإسرائيلي أن الحاخامات طالبوا إلى القيام بكل ما يمكن من أجل الحسم في المعركة. أوضح الوزير للحاضرين أنه خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية، شدد على الالتزام بإكمال المعركة. كما أكد أن نشاط الجيش الإسرائيلي سيتم بأقصى درجة ممكنة، بهدف إعادة جميع المخطوفين وتحقيق حسم كبير واستراتيجي يضر بتنظيم حماس. وبحسب قوله: "تُبذَل كل الجهود للحفاظ على حياة المخطوفين المحتجزين في غزة."

قضية أخرى أقلقت الحاخامات هي خدمة النساء في الجيش الإسرائيلي. وبحسبهم، وصلت إليهم شهادات عديدة تتعلق بعدم تنفيذ أمر الخدمة المشتركة أثناء الحرب. وقد أعربوا عن خشيتهم من المساس بمستوى التدريبات والمهنية "فقط من أجل تحقيق الدمج". بالإضافة إلى ذلك، أعرب الحاخامات عن قلقهم من توجه الجيش الإسرائيلي لتشجيع تجنيد الفتيات المتدينات.

الاجتماع تناول أيضًا حالات إطلاق النار باتجاه "فتيان التلال" من اليمين المتطرف، حيث شدد الحاخامات "على ضرورة وجود تعليمات صارمة تحظر استخدام السلاح تجاه اليهود". الوزير كاتس أعلن في رده أنه سيعقد اجتماعًا مع الجهات المهنية بشأن أوامر وإجراءات الخدمة. وأكد التزامه تجاه الجمهور الديني القومي الذي يشارك بشكل كبير في صفوف الجيش الإسرائيلي.

هذا هو اللقاء الثاني الذي تعقده "لجنة الاستيطان" التابعة لمنظمة "حاخامات توراة الأرض الطيبة "مع وزير الأمن. وأكدت المنظمة أن العلاقة بين الحاخامات والوزير هي علاقة ناجحة وذات مغزى، وقالوا إن "باب الوزير مفتوح أمام الحاخامات والاستيطان".