إسرائيل تكشف هوية الزوجين اللذين قتلا بصواريخ حزب الله في كريات شمونة

أُعلن مساء اليوم (الأربعاء) من جانب بلدية كريات شمونة أن القتيلين جراء القصف العنيف على المدينة هما دفير شارفيت وفيطال يهود.

وقالت بلدية كريات شمونة: "قلوبنا مفطورة! الآن بعد أن تم إبلاغ العائلات، يمكن الإعلان عن أن القتيلين جراء الهجوم الصاروخي على كريات شمونة هما رفيتال يهود (45 عامًا) وشريكها دفير شارفيت (43 عامًا). ريفيتال عاشت في كريات شمونة منذ عامين تقريبًا، وقد تعافت من مرض السرطان وقررت الانتقال من إيلات إلى كريات شمونة بعد انتقال شريكها الذي بدأ العمل في صناعة الحلويات في الجليل".

Eyal Margolin/Flash 90

"خلال الأشهر القليلة الماضية، حاول أفراد عائلة رفيتال إقناعها بمغادرة كريات شمونة والتوجه إلى بئر السبع، لكن رويتل ودفير قررا الاستمرار في البقاء في المدينة مع كلابهما الثلاثة التي قُتلت أيضًا بشظايا من الصاروخ الذي سقط بالقرب منهم"

وسيدفن دفير شارفيت في المقبرة في كريات أربع وسيدفن رفيتال يهود في المقبرة في بئر السبع. سيتم إصدار إشعار بتاريخ الجنازة.