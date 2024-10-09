إسرائيل تكشف هوية الزوجين اللذين قتلا بصواريخ حزب الله في كريات شمونة

أودى القصف باتجاه كريات شمونة بحياة الزوجين في الأربعينيات من العمر• "قبل حوالي عامين، تعافت ريتال من مرض السرطان وقررت الانتقال من إيلات لكريات شمونة بعد شريكها الذي بدأ العمل في صناعة الحلويات"

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دفير شارفيت ورويتال يهود اللذان قتلا بصاروخ في كريات شمونة
دفير شارفيت ورويتال يهود اللذان قتلا بصاروخ في كريات شمونةKiryat Shmona Municipality spokeman

أُعلن مساء اليوم (الأربعاء) من جانب  بلدية كريات شمونة أن القتيلين جراء القصف العنيف على المدينة هما دفير شارفيت وفيطال يهود.

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مقتل رجل وإمرأة إسرائيليين جراء رشقة صاروخية لحزب الله تجاه كريات شمونا

وقالت بلدية كريات شمونة: "قلوبنا مفطورة! الآن بعد أن تم إبلاغ العائلات، يمكن الإعلان عن أن القتيلين جراء الهجوم الصاروخي على كريات شمونة هما رفيتال يهود (45 عامًا) وشريكها دفير شارفيت (43 عامًا). ريفيتال عاشت في كريات شمونة منذ عامين تقريبًا، وقد تعافت من مرض السرطان وقررت الانتقال من إيلات إلى كريات شمونة بعد انتقال شريكها الذي بدأ العمل في صناعة الحلويات في الجليل".

Eyal Margolin/Flash 90
قوات نجمة داود الحمراء وقوات الإطفاء في منطقة السقوط في كريات شمونة 24.10.09Eyal Margolin/Flash 90

"خلال الأشهر القليلة الماضية، حاول أفراد عائلة رفيتال إقناعها بمغادرة كريات شمونة والتوجه إلى بئر السبع، لكن رويتل ودفير قررا الاستمرار في البقاء في المدينة مع كلابهما الثلاثة التي قُتلت أيضًا بشظايا من الصاروخ الذي سقط بالقرب منهم"

وسيدفن دفير شارفيت في المقبرة في كريات أربع وسيدفن رفيتال يهود في المقبرة في بئر السبع. سيتم إصدار إشعار بتاريخ الجنازة.

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