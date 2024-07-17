نصر الله يهدد:"إن استمرت الهجمات ضد المدنيين سنهاجم بلدات لم يسبق أن تمت مهاجمتها"

هدد زعيم حزب الله حسن نصر الله صباح اليوم (الأربعاء) بتوسيع نطاق اطلاق القذائف ومهاجمة البلدات التي لم يتم مهاجمتها بعد في إسرائيل، إذا استمر الجيش الإسرائيلي، كما يقول، في مهاجمة المدنيين وفي يوم عاشوراء، أحصى نصر الله المدنيين الذين قتلوا في لبنان في الأيام الأخيرة، ومن بينهم ثلاثة أطفال سوريين - وقال: "رد فعلنا الليلة الماضية بالصواريخ على كريات شمونة وبلدات أخرى يظهر معادلتنا. إذا واصلتم مهاجمة المدنيين فإن ذلك سيدفع المقاومة إلى مهاجمة البلدات التي لم تتعرض للهجوم حتى الآن".

وأشار نصر الله إلى رد الجيش الإسرائيلي على المحكمة العليا والذي يتضح منه أن الجيش تنقصه الدبابات والذخائر وقال: "إسرائيل لا تفتقر إلى المقاتلين فحسب - بل أيضا الدبابات. إذا وصلت إلى لبنان ولن تكون هناك دبابات على الإطلاق".

وأشار نصر الله الى الخطاب في إسرائيل :"نحن نسمع عن خراب الهيكل الثالث، إسرائيل لا يمكنها للمرة الأولى بتاريخها التوصل الى أهدافها. وتستخدم القتل العشوائي لتبرير الوضع الذي تعيشه".

كما أوضح نصر الله في كلمته أن "جبهة دعم" حزب الله لن تتوقف طالما استمرت الحرب في غزة. وقال "إن التهديد بالحرب لم يخيفنا لمدة عشرة أشهر لم يكن لدى إسرائيل خلالها أي نقص". ورفض إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله - وادعى أن "مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على أساس نتائج المعركة".

كما زعم أن "الحوثيين حولوا ميناء إيلات إلى ميناء مفلس، ولا تصل إليه سفينة واحدة. وتكاليف المعيشة في إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي المنهار تظهر ثمار ضغوطنا".