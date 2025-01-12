التغطية مستمرة| مستشار ترامب للأمن القومي: "إذا لم توافق حماس فإن شروط الاتفاق ستصبح أسوأ"
رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديدي برنياع وصلا إلى قطر للمشاركة في المحادثات • سوليفان: "قريبون جدًا من الصفقة" • الشاباك يعتقل مسلحين في نابلس في طريقهما لتنفيذ هجوم إطلاق نار
اليوم 464 للحرب: اعتقل جهاز الشاباك وقوات يمام الخاصة مسلحين اثنين في نابلس أثناء توجههما بمركبتهما لتنفيذ عملية إطلاق نار. على مستوى المفاوضات: وصل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار ورئيس الموساد ديدي برنياع إلى قطر لاستكمال المحادثات. وبحسب التقارير فإن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 25 رهينة مقابل 1000 سجين فلسطيني. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه في تقديره: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن".
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تقارير عن اشتباكات مسلحة بين عناصر مسلحة في مخيم جنين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية
https://x.com/i/web/status/1878462334898717139
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هدّد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مايك والتز، حماس بأنها ما لم توافق على صفقة لإطلاق سراح الرهائن حتى حلول 20 يناير/كانون الثاني، فإن الشروط ستصبح أسوأ.
وكالة أنباء الإمارات تنشر لقطات مصورة من مشاركة عبد الله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في القمة العربية حول سوريا المنعقدة في الرياض
https://x.com/i/web/status/1878439672478671056
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نتنياهو يجتمع هذه الأثناء مع وزير الأمن القومي بن غفير بخصوص شروط الصفقة
مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان: "التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قريب للغاية ويمكن تحقيقه قبل حلول 20 يناير"
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعد مشاركته في اجتماع الرياض يشكر بن فرحان
دون وزير الحارجية البريطاني ديفيد لامي شكرا لنظيره السعودي فيصل بن فرحان على منصة اكس. وجاء في الرسالة: "شكرا لك، فيصل بن فرحان آل سعود، على استضافتكم لهذا الاجتماع المهم اليوم حول مستقبل سوريا.
إن النمو والأمن في الداخل يعنيان علاقات قوية في الخارج. ولم يكن التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال السلام والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن التجارة والدفاع، أكثر أهمية من أي وقت مضى".
https://x.com/i/web/status/1878444820831584359
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من المتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "في المستقبل القريب" لمناقشة ما طرأ على المفاوضات بشأن اتفاق استعادة الرهائن ووقف إطلاق النار، بحسب ما قاله مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة CNN.
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
دوت صافرات الإنذار في كيبوتس نتيف هعسارا في غلاف غزة، للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف.
الشاباك يعتقل فلسطينيين في نابلس وهما في طريقهما إلى تنفيذ عملية إطلاق نار
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقاله مسلحين الليلة الماضية في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في نابلس، وكانا في طريقهما لتنفيذ هجوم في المستقبل القريب. كلا الشابين من سكان قباطية أحمد زكارنة (21) وطارق أبو زيد (25)، ينتميان إلى الجهاد الإسلامي. ووفق البيان فقد تم اعتقالهما خلال قيادتهما سيارة خاصة، وبحوزتهما بندقيتان من نوع M16 جاهزة للاستخدام وسترات واقية وأقنعة للوجه وكمية كبيرة من الذخيرة. وتشير التحقيقات الأولية معهما إلى أنهما انطلقا من جنين وكانوا في طريقهما لتنفيذ عملية هجوم بإطلاق النار.
وزير الأمن يسرائيل كاتس يزور الضفة الغربية: "لن نسمح للضفة الغربية بأن تصبح غزة أو جنوب لبنان - من يمارس الإرهاب كما في غزة سيعامل كما في غزة. سنعمل على قطع أذرع الأخطبوط الإيراني "في مخيمات اللاجئين في يهودا والسامرة والحفاظ على أمن المجتمعات والسكان".
استمرار العمليات العسكرية في بيت حانون شمال قطاع غزة:
قوات لواء الناحال بقيادة فرقة غزة (143) تواصل عملياتها في بيت حانون. خلال المداهمات التي نفذها أفراد القوة في الميدان تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة منها: متفجرات، وقاذفات آر بي جي، وأسلحة وخرطوش. كما تم استهداف المباني المفخخة ومخازن الأسلحة التابعة لحماس.
تقارير عربية تفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة في منطقة قرية جبل البطم جنوب لبنان
رئيسا الموساد والشاباك وصلا إلى قطر: الوفد الإسرائيلي يحط في قطر لاستئناف المفاوضات