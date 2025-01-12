التغطية مستمرة| مستشار ترامب للأمن القومي: "إذا لم توافق حماس فإن شروط الاتفاق ستصبح أسوأ"

اليوم 464 للحرب: اعتقل جهاز الشاباك وقوات يمام الخاصة مسلحين اثنين في نابلس أثناء توجههما بمركبتهما لتنفيذ عملية إطلاق نار. على مستوى المفاوضات: وصل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار ورئيس الموساد ديدي برنياع إلى قطر لاستكمال المحادثات. وبحسب التقارير فإن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 25 رهينة مقابل 1000 سجين فلسطيني. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه في تقديره: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن".

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