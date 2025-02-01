"رجع من غزة بدون عائلته": كيف استعدت إسرائيل لاستقبال ياردين بيباس؟

في إسراإيل، أجريت استعدادات مع فرق مهنية لاستقبال ياردين بيباس، الذي عاد بدون زوجته واثنين من أطفاله، حيث يوجد خطر على حياتهم. في الوقت نفسه، لم يُرسل حماس رسالة رسمية حول مصيرهم.

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ياردين بيباس بعد الافراج عنه
ياردين بيباس بعد الافراج عنهabdel kareem hana

أفرج اليوم عن ياردين بيباس من أسر حماس بعد 484 يومًا، إلى جانب كيث سيجال وعوفر كالديرون. وأجريت في إسرائيل، الاستعدادات لإطلاق سراح أكثر تعقيدًا بكثير من الدفعات القليلة الماضية، حيث ستبقى زوجته شيري وطفلاه كفير وأرييل في قطاع غزة، في حين توجد في إسرائيل مخاوف كثيرة على حياتهم. يشار إلى أن بيباس لم يُحتجز مع شيري والأطفال. وعلى ضوء ذلك توجد استعدادات خاصة لاستقباله.

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الجيش الإسرائيلي: وصول الرهينتين عوفر كالديرون وياردن بيباس لإسرائيل

أفرج اليوم عن ياردين بيباس من أسر حماس بعد 484 يومًا، إلى جانب كيث سيجال وعوفر كالديرون. وأجريت في إسرائيل، الاستعدادات لإطلاق سراح أكثر تعقيدًا بكثير من الدفعات القليلة الماضية، حيث ستبقى زوجته شيري وطفلاه كفير وأرييل في قطاع غزة، في حين توجد في إسرائيل مخاوف كثيرة على حياتهم. يشار إلى أن بيباس لم يُحتجز مع شيري والأطفال. وعلى ضوء ذلك توجد استعدادات خاصة لاستقباله.

ويشار الى أن إسرائيل طلبت من حماس الخميس أن تتلقى رسالة بشأن وضع شيري والأطفال، لكن لم تصل أي رسالة حاسمة حتى الآن. 

Courtesy of the families
شيري، أرييل، وكفير بيبسCourtesy of the families

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