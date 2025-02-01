"رجع من غزة بدون عائلته": كيف استعدت إسرائيل لاستقبال ياردين بيباس؟
في إسراإيل، أجريت استعدادات مع فرق مهنية لاستقبال ياردين بيباس، الذي عاد بدون زوجته واثنين من أطفاله، حيث يوجد خطر على حياتهم. في الوقت نفسه، لم يُرسل حماس رسالة رسمية حول مصيرهم.
أفرج اليوم عن ياردين بيباس من أسر حماس بعد 484 يومًا، إلى جانب كيث سيجال وعوفر كالديرون. وأجريت في إسرائيل، الاستعدادات لإطلاق سراح أكثر تعقيدًا بكثير من الدفعات القليلة الماضية، حيث ستبقى زوجته شيري وطفلاه كفير وأرييل في قطاع غزة، في حين توجد في إسرائيل مخاوف كثيرة على حياتهم. يشار إلى أن بيباس لم يُحتجز مع شيري والأطفال. وعلى ضوء ذلك توجد استعدادات خاصة لاستقباله.
أفرج اليوم عن ياردين بيباس من أسر حماس بعد 484 يومًا، إلى جانب كيث سيجال وعوفر كالديرون. وأجريت في إسرائيل، الاستعدادات لإطلاق سراح أكثر تعقيدًا بكثير من الدفعات القليلة الماضية، حيث ستبقى زوجته شيري وطفلاه كفير وأرييل في قطاع غزة، في حين توجد في إسرائيل مخاوف كثيرة على حياتهم. يشار إلى أن بيباس لم يُحتجز مع شيري والأطفال. وعلى ضوء ذلك توجد استعدادات خاصة لاستقباله.
ويشار الى أن إسرائيل طلبت من حماس الخميس أن تتلقى رسالة بشأن وضع شيري والأطفال، لكن لم تصل أي رسالة حاسمة حتى الآن.