جميع السجناء الأمنيين الفلسطينيين سينقلون الى هذا المكان قبل ترحيلهم

نشر أول في i24NEWS: في المرحلة الأولى من إطلاق سراح السجناء ، كل "الإرهابيين" الذين تقرر ترحيلهم سيتم إرسالهم إلى قطاع غزة. بعد ذلك، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع دول أخرى لاستقبال السجين الأمني، ستسمح إسرائيل له بالخروج من القطاع إلى دولة ثالثة. حالياً - لا توجد أية اتفاقيات مع أي دولة لاستقبالهم، ولذلك سيتم إطلاق سراحهم إلى غزة.

كما هو معلوم، كجزء من الصفقة للإفراج عن السجناء الأمنيين، ووفقًا للاتفاقية برعاية رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيتم الإفراج عن 2,000 سجين أمني من السجون الإسرائيلية، بعضهم أصحاب مؤبدات. في قائمة السجناء المقرر الإفراج عنهم يظهر ماهر أبو سرور، قتل عنصر الشاباك حاييم نحماني في يناير\كانون ثاني 1993، وجهاد كريم عزيز-روم الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الفتى يوري غوشيتسين في رام الله في يوليو\حزيران 2001 وتورطه في الاعدام الجماعي الذي جرى بحق جنود الاحتياط الإسرائيليين فاديم نورجيتش ويوسف أبراهامي في أكتوبر 2000.

كذلك، محمد عمران، الذي كان شريكًا في الهجوم في طريق المصلين في الخليل حيث قُتل 12 إسرائيليا ونفّذ هجمات إضافية – سيتم الإفراج عنه ولن يُبعد. محمد حرّوب، الذي حُكم عليه في عام 2024 بالسجن 19 سنة بعد أن أصاب عربيًا بجروح خطيرة في ليلة يوم الغفران لأنه ظن أنه يهودي – سيتم الإفراج عنه إلى منزله في الضفة الغربية. علي حامد الذي نفذ عملية دهس في تل أبيب عام 2022 – سيتم الإفراج عنه بعد 3 سنوات. ومن بين المطلق سراحهم أيضًا حسام مطر، عربي من سكان القدس الشرقية، اعتقل عام 2007 بتهمة اختطاف وقتل متعاون، كما خطط أيضًا لقتل وزير. كما سيتم الإفراج عن محمد أبو طبيح، المسؤول عن الهجوم الدامي عند مفترق مجيدو حيث قُتل 17 شخصًا وأصيب العشرات.

أيضًا في القائمة: أشرف حجاجرة الذي أُدين بنقل المُنفذ الذي نفذ الهجوم في حي بيت يسرائيل في القدس، والذي قُتل فيه 11 شخصًا وأُصيب العشرات - سيتم الإفراج عنه. كما أن المتورطين في قتل مارك غبريالوف سيتم الإفراج عنهم بالفعل الأسبوع القادم - والذين اعتقلوا بعد 6 سنوات من تنفيذ الجريمة. محمد عقل المسؤول عن الهجوم الانتحاري في مفترق كركور عام 2002 والذي قُتل فيه 14 شخصًا وأُصيب 50 - سيتم الإفراج عنه أيضًا.